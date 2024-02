Sličnu sudbinu kao naš dramski umetnik u Americi doživele su mnoge njegove kolege, pa je u ovakvim slučajevima praksa nagodba o raskidu ugovora ili odlazak na sud.

Biković se, kako navodi "Kurir", nagodio i dobija deo honorara od nekoliko miliona dinara, odnosno između 30.000 i 50.000 evra.

- Honorari za strane serije nisu mnogo veći nego kod nas. Slučaj Bikovića može da se poredi sa situacijom kada je DŽoni Dep izgubio ulogu u "Piratima s Kariba" zato što je imao negativan publicitet. On svakako ima pravo i može da traži nadoknadu jer je planirao to da radi i otkazao sve svoje druge poslove obaveze. Honorari za takve uloge su 3.000-5.000 evra po danu snimanja. Ugovor glumca veže da učestvuje u samom snimanju, ali i promociji serije, koja traje nekoliko meseci. Manje uloge na ovakvim serijama su plaćene od 25.000 do 100.000 evra. Naši glumci mogu da zarade duplo više za neku ovakvu ulogu nego kod nas, čak i kada igraju glavnu - kaže sagovornik koji se bavi produkcijom igranog sadržaja, ali zbog prirode svog posla insistirao je na anonimnosti. Foto: ATA images, Profimedia

Slično objašnjenje stiže iz još jedne produkcije, da u ovakvim slučajevima glumci budu obeštećni. Planirano je bilo da Biković u seriji igra ruskog velnes-gurua. Srpski glumac ostao je bez ugovora nakon pritiska ministarstva spoljnih poslova Ukrajine na produkciju HBO što je za svoj igrani program uzela ruskog državljanina koji "podržava Rusiju od početka invazije u punom obimu". Biković je dobio rusko državljanstvo 2021. godine i lično ga je odlikovao ruski predsednik Vladimir Putin za doprinos ruskoj umetnosti i kulturi. Glumcu je, kako je sam izjavio, 2019. zabranjen ulazak u Ukrajinu zbog nacionalne bezbednosti.

- Počastvovan sam što sam izabran da budem deo "Belog lotosa", TV serije koju veoma uvažavam i uz kolege koje izuzetno poštujem. Ipak, moje učešće u njoj nije moguće iz razloga koji su van domena kulture, i ja se neću poklanjati narativu koji ugrožava moj integritet. Želim da se zahvalim svima koji su bili uz mene, a mojim kolegama poželim veliki uspeh u novoj sezoni. Uprkos svemu, i dalje verujem da umetnost leči i da može da ujedini čovečanstvo. Stoga će moja uverenja i moja posvećenost umetnosti ostati nepromenjeni - naveo je glumac u svojoj izjavi za medije.

Biković nije odgovarao na pozive novinara.

(Kurir)

BONUS VIDEO: