U žiži javnosti našle su se dve Tiktokerke poznatije pod nazivom "fitnes bliznakinje".

NJih dve, sestre, odlučile su se da svog psa kojeg su prethodno udomile odnesu ipak u azil. Kako je javnost danima brujala o tome, još više je bruajala nakon njihovog gostovanja u jednom programu uživo.

One su gostovale u Jutarnjem programu na TV Prva, gde su se pravdale da nikada nije bio plan, da pas trajno ostane kod njih, već da su sve vreme tražile mesto gde bi ga udomile. Foto: Jutjub printskrin/PRVA

U jednom trenutku, jedna od sestara Đurić, verbalno je napala voditeljku Irinu Vukotić.

- To je bilo slučajno. Nismo ga namenski udomile. Drugarica nas je u pola noći pozvala i rekla da je našla psa, štene od četiri otprilike meseca, prema proceni veterinara, i rekla da ne može ona nikako da ga uzme u centru Beograda jer ima psa koji je već agresivan prema drugim psima. Mi nismo imale srca da to odbijemo, iako smo znale da nemamo uslova da ga čuvamo. Živimo u malom iznajmljenom stanu, započela je jedna od sestara priču u Jutarnjem programu na TV Prva i počela da ističe priču da su njih dve veganke.

- Pošto smo vegani, ne podržavamo eksploatisanje bilo koje životinje. Bilo nam je apsurdno da nas ljudi osude i tvrde da smo na bilo koji način ugrozile Bekijev život - kaže jedna od njih. Foto: Jutjub printskrin/PRVA

Kako tvrde, nije bila ideja da pas trajno ostane kod njih, te kako su od samog početka pokupale da psa udome.

- Od početka smo planirale da ga negde zbrinemo. Prvi video koji smo objavile bio je da ga dajemo na udomljavanje i niko se nije odazvao i od tada smo rekle on je sad kod nas, videćemo kako i šta ćemo s njim. Prvi video o Bekiju zamolile smo smo pratioce da podele da nađemo psu dom i nismo mu našle dom, navode one.

Bliznakinje, takođe navode, da je pas većinu vremena bio kod dede u Sopotu, ali nije ostao tamo, jer deda nema uslova za čuvanje životinja. Nakon što je voditeljka Irina Vukotić istakla da je pas živo biće koje ima emocije i postavila pitanje da li on sada pati, jedna od bliznakinja je imala burnu reakciju, te napala voditeljku.

- Ponovo pokušavate da nam nametnete priču da smo pogrešile i vašim mišljenjem da on sada pati. Mi smo rekle da pas nije samo kod nas provodio vreme. Mi smo toliko ljudi angažovali, jer radimo, mnogo posla imamo. Mi smo ga uzele da ga izlečimo od infekcija, buva, krpelja, da ga socijalizujemo. LJudi sada osuđuju našu humanost i dobrotu, što normalno nas boli. Mi smo stavile video da smo Bekija zbrinule kod Nikole, kod momka koji ima preko sto pasa i o njima brine. Nikola kaže da je Beki odlično da se super privikava i da, naravno, ne pati za nama. Mi smo znale da će se Beki prilagoditi. Mi jedini znamo šta je Bekiju najviše prijalo. To su dezinformacije da je on sad u kavezu - rekla je u jednom dahu Julija, te istakla da ih je najviše povredilo to što su sestre Lea i Sara Stanković, kako kažu, od njih napravile "zločince".

- Sestre Stanković, koje su lažilare priču i napravile kao zločince kojima je dosadio pas, pa su ga izbacile. Azil, koji je raj za životinje, da je u užasnom stanju, a nisu proverile. Mi nikada Bekija ne bismo stavili u loše uslove - zaključile su.

