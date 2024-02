Mlada je partnera pre toga molila da ne izvodi okrutne šale na njen račun. LJutita žena bila je izbezumljena onim što je njen izabranik smatrao vrlo smešnim - i sada se razvodi 48 sati posle venčanja. Svoju ispovest podelila je na društvenoj mreži Redit.

Svoju priču započela je rekavši da objavu piše dva dana posle venčanja. Žena je bila sa svojim partnerom četiri godine. Bili su vereni godinu dana.

Sve je počelo nekoliko meseci ranije kada je primetila da njen suprug DŽejk gleda video snimke svadbenih šala. Foto: Profimedia

- Između ostalog, ti videi su prikazivali neugodne fotografije mlade koje su puštali na projektoru ispred prostorije pune gostiju ili bacanje torte u mladino lice. Odmah sam mu rekla da ne želim tako nešto na našem venčanju. Samo se nasmejao i rekao da ne planira ništa slično. Mislila sam da je to kraj, ali stalno bih ga uhvatila kako se nešto čudno dogovara sa prijateljima. Odjednom je hteo da izabere fotografa za venčanje i tortu - napisala je žena.

Žena je istakla da je bila toliko zabrinuta oko venčanja da je odlučila da još jednom razgovara sa svojim budućim suprugom. Ona ga je dan pre podsetila da će, ako napravi neku šalu, odmah raskinuti s njim.

Kad je došao dan venčanja, sve je teklo glatko do trenutka kada je trebalo iseći tortu. Cela soba gledala je kako mlada pravi prvi rez, a fotograf stoji ispred para sa fotoaparatom u ruci. Foto: Profimedia

Odjednom, žena je osetila ruku na potiljku, koja joj je gurala lice u tortu. Nije stradala samo njena šminka nego i cela venčanica. Cela prostorija se smejala, a njen suprug je bio najglasniji.

Žena se prisetila kako je baš u tom sramotnom trenutku fotograf okinuo fotografiju, a DŽejk je rekao da je to sada njihova fotografija sa venčanja. Okrenula se, pljusnula ga po licu i uplakana istrčala iz prostorije.

Žena dalje piše kako je otrčala do toaleta i počela da plače kad je iznenada čula glasnu viku iz hodnika. Bio je to Frenk, brat njenog muža. Jedva je razumela šta govori, a kad je izašla iz toaleta, on ju je čekao.

Frenk je rekao da DŽejk ima nešto da joj kaže. DŽejk se tresao i izvinjavao se ne gledajući ženu u oči. Frenk mu je rekao da je pogleda u oči i ponovno se izvini. Čak se i sama žena u tom trenutku pomalo bojala Frenka, jer ga je oduvek smatrala dobrim i nežnim čovekom. Priznala je da ga nikad pre nije videla ljutitog. Foto: Profimedia

Žena je pitala Frenka smatra li on da ona preteruje jer želi da se rastane od supruga, a on je rekao da ne jer po njemu ona zaslužuje bolje, a i nije ga briga kako se oseća njegov brat jer je sam kriv. Tada joj je rekao da će joj on pomoći oko prenošenja stvari i dao joj je svoj broj.

Žena je konačno odlučila da se rastane od DŽejka i podnela je zahtev za razvod te je o tome obavestila njega i svoju porodicu. DŽejk joj je samo rekao da to ne radi jer je to samo bezazlena šala. Žena piše da su joj i njegova i njena porodica govorili da bi bilo smešno raskinuti njihov brak zbog šale. Ali ona to vidi drugačije.

- Ako mi ovako nešto učini uprkos višestrukim zahtevima da to ne radi, čak i nakon što je obećao da to neće učiniti, onda mu ne mogu verovati. Bez obzira šta mi obeća. Moram pretpostaviti da se može i hoće dogoditi suprotno. I da ga uopšte nije briga kako se ja osećam - napisala je žena.

Jedini ko je podržava u ovoj situaciji je DŽejkov brat Frank. - Recite da nemam smisla za humor, zovite me kako želite, ali dala sam svoje razloge - zaključila je nesrećna žena u objavi.

