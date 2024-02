Legenda jugoslovenskog glumišta Seka Sablić ima sina Stefana koji je uspešni pozorišni reditelj. On je od majke nasledio dar za umetnost, a poznata glumica je ponosna na njega.



Seka ima unuka Leona za kojeg je izuzetno vezana i svaki slobodan trenutak provodi sa njim.

Seka je Stefana dobila u 34. godini, a svojevremeno se spekulisalo da je sina dobila u vanbračnoj zajednici sa jednim kolegom, ali te navode nije želela da komentariše. U intervjuu za "Puls" nedavno je rekla:

- Ja ga nikada ne kritikujem. On je živeo u tako teškim vremenima. Otkako se školovao, njegovo odrastanje je pripalo onim strašnim vremenima... Devedesetih je završavao školu i fakultet, tako da se ja njemu divim kad vidim da je postao divan čovek koji ima prelepu porodicu. To je veliki uspeh. Nije podlegao ulici i kriminalu, sve su to bile krvave opasnosti. Sve drugo je manje bitno. Mislim da je on dosta isplatio cenu u svom poslu, gde su se mnogi na neki način naplaćivali... Ja dosta lajem i nikada nisam prihvatala establišment, teatarsku elitu u Beogradu. Mislim da je on s te strane dosta loše prošao. On je dobre predstave pravio, nije dobijao zaslužena priznanja. Na kraju krajeva, nisam ni ja. Dobijala sam ih samo onda kada nisu mogli da me mimoiđu. Istina je, verujte mi - rekla je za Pulsonline jednom prilikom.

