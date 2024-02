Tokom blistave karijere koja je počela pre više od pola veka, a traje i danas, Mira Adanja Polak intervjuisala je najznačajnije domaće, ali i svetski poznate ličnosti. Međutim, ona sama nerado je odgovarala na pitanja kolega, pogotovo ona vezana za njen porodični život.

Foto: D. Milovanović

Nije tajna da je iz višedecenijskog braka sa raketnim inženjerom dobila sina Marka, koji takođe ima inženjersku titulu.

Polakova je jednom prilikom govorila i o problemu koji je imala. Ona je čak osam puta pokušavala da održi trudnoću, a tek iz devetog puta pošlo joj je za rukom da se ostvari u ulozi majke. Danas ima i troje unučića, a porodicu uvek stavlja na prvo mesto.

− Mislim da sam bila dobar roditelj. Onako kako su vaspitavali mene, sestru i brata, tako sam i ja vaspitavala svoje dete. Teško je odupreti se modelu koji ste dobili od roditelja, a nešto, pravo da vam kažem, i ne vidim da je bio loš. Možda sam tu i tamo štogod morala da osavremenim, ali u osnovi to je to. Poštovala sam sinovo pravo na sopstveno mišljenje, nisam mu se mešala u život, nisam naturala savete, nastojala sam, a i danas se trudim, da mu pomognem kad god to od mene zatraži − govorila je Mira na temu roditeljstva.

− Moj sin Marko je isti otac, ali je zato unuka Lara ista ja. Jedva čekam da me zameni – pohvalila se svojevremeno ponosna baka da ima naslednicu u profesiji.

Iako retko govori o privatnom životu, Mira Adanja Polak jednom prilikom iznela je svoje stavove o braku.

- Zna se ko je u kući najstariji, muž, ko drugi. Ja sam patrijarhalna žena i držim do toga. Muž je glava kuće i to poštujem. Mislim da je u osnovi svih bračnih razmirica upravo taj isforsirani sukob nadležnosti, ta isforsirana potreba nekih žena da, bez ikakvog istinskog razloga, preuzimaju na sebe prerogative koji pripadaju muškarcima.

- Zašto, čemu, pa uloge su odavno podeljene! Svako nek igra svoju i mir u kući - rekla je ona u intervjuu 2006. godine.

BONUS VIDEO: