Novak ne krije na koji način on i Jelena vaspitavaju svoju decu, a sada je podelio i važno sportsko pravilo kog njegov sin Stefan mora da se drži.

Novak je pričao o tome na koji način razgovara sa sinom Stefanom kada je reč o utakmicama Partizana i Crvene zvezde. S obzirom na to da je poznato da je Novak veliki navijač Zvezde, njegov sin Stefan podržava suparnički Partizan.

Zanimljivo je da su nekoliko puta zajedno dolazili na utakmice Partizana, poslednji put na evroligaškom derbiju na kojem su crno-beli bili domaćini. Foto: ATA images

- Nadam se da to šalje dobru poruku. Neki kažu da sam svom sinu dozvolio da navija za Partizan, a zvezdaš sam. Pitaju kako sam to kao otac mogao da dozvolim? Nisam ja njemu ništa dozvolio, niti sam to uradio da bih se nekome dopao, nego sam svom sinu dao izbor da navija za klub za koji hoće, i da se s tim u vezi oseća kako želi. To je suština svega, rekao je Đoković u intervjuu za "Novosti".

- Svom sinu sam rekao da, što se mene tiče, može da ide na utakmice Partizana, i kada igra sa Zvezdom kao što je to nedavno bio slučaj, pa smo svi zajedno porodično išli, ili kada igra protiv bilo kog drugog tima.

- Može da navija za Partizan, ali onoga trenutka kada ga budem čuo da vređa Zvezdine igrače, ili da pogrdno peva protiv najvećeg rivala, ili nekih drugih timova, tog trenutka se završava njegova kampanja prisustva košarkaškim utakmicama! On to zna i zasad to poštuje.

