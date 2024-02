NJoj i bratu Stefanu otac, slavni teniser i majka Jelena usadili su inovativni način razmišljanja, mašte, igre, a svakodnevno sa njima razgovaraju o izražavanju emocija i kreativnosti.

Foto: Tanjug/AP, M. Vukadinović

Po mnogo čemu sportista i njegova izabranica se u potpunosti slažu ipak postoji par stavki oko kojih se sukobljavaju.

Oboje su za to da je deci neophodno postaviti granice, naravno uz ljubav i razumevanje.

Razlika je ta što je ćerka Novaka Đokovića tatu potpuno opčinila i nije u stanju da joj kaže ne, zbog čega je deo oko njenog vaspitanja suptilno prebacio na Jelenu koja je na njegovo iznenađenje vremenom takođe postala popustljiva, ali iz pedagoškog razloga, što je glavna okosnica rasprave u njihovom domu.

Foto: Profimedia

O čemu se tu tačno radi najbolje je u jednom od svojih retkih intervjua objasnila Jelena:

- Moj sin najviše voli da slaže Lego kockice i sluša muziku, dok sa ocem voli da igra tenis i gleda mečeve, što mami možda nije najomiljenije. S ćerkom volim da plešem, ona voli da se šminka, dok ja to ne volim. Ali, moram da poštujem njenu slobodu izražavanja kroz takvu vrstu umetnosti - istakla je Jelena pa nastavila priču:

- Imala sam baš situaciju sa suprugom gde je on krititikovao zašto joj ne zabranim šminkanje, pod argumentom da je ona još mala i da je učimo pogrešnim stvarima. Foto: Profimedia

- Na to sam mu odgovorila da ona to želi i da ne mogu ništa da joj zabranim, već da joj samo pomognem da to radi bolje.

Svojim stavom Jelena je izazvala podeljene komentare, te dok su mnogi stali na njenu stranu jer deci treba pružiti sve, najpre ljubav, bilo je i onih koji su ipak ostali uz Novaka.

