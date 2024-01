Novak Đoković je pre ispadanja sa Australijan opena dao interesantan intervju za tamošnju najpoznatiju televiziju "Kanal 9" tokom kog se raznežio dok je pričao o svojoj deci.

- Nije lako, da budem iskren. Zaista mi je sve teže po tom pitanju kako vreme prolazi. Australija je dugačak put, možda i najduži koji imamo čitave godine. Biti daleko od njih pet sedmica je zaista mnogo, rekao je Novak. Foto: Profimedia

- Moj sin sada je star devet godina, a ćerka ima šest godina. Svake nedelje se menjaju, dosta toga se dešava. Moja ćerka je izgubila prvi mlečni zubić, a ja nisam bio tu da to vidim. Ali sve je u balansu, istakao je Đoković.

Jelena i Novak Đoković se trude da prenesu deci određene vrednosti, ali piznaju da i oni, kao i svi roditelji ponekad greše.

Foto: Profimedia

- Ne slažemo se sigurno u svemu i kao što je i Jelena rekla, to je poenta za svaki odnos, brak, porodicu. Kada smo postali roditelji, mi smo nekako oživljavali onaj način vaspitanja na koji su se naši roditelji oslanjali, kako smo mi proveli detinjstvo i kako smo mi vaspitavani. To je prosto ukorenjeno u naš genetski kod, a to se posle odražava i na naš način roditeljstva, i naravno da je bitno imati svest o tome da se potrudimo da budemo još bolji nego što su naši roditelji bili prema nama. Suština je fondacije da se produbljuje ova tema koja je veoma osetljiva. Potrebno je biti otvorenog srca i uma, a greške u roditeljstvu svi pravimo, na kraju na greškama se i uči, istakao je najbolji teniser sveta.

