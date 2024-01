Međutim, retko ko se seća prvog naziva ove popularne emisije koju su milioni gledali bez daha.

Voditeljka Dragana Katić se prisetila svojih početaka u Grandu i prve emisije koju je tada otvorila sa Predragom Živkvovićem Tozovcem.

– Tozovac i ja smo 1998. godine otvorili emisiju "Zvezdano nebo". Kasnije je Saša Popović tražio neko zvučnije ime za emisiju i brzo je preimenovao u "Grand show". Sa nama je bio orkestar Mikice Kurtovića, a kasnije nam se pridružio i orkestar Bokija Miloševića – ispričala je voditeljka jednom prilikom. Foto: ATA images

Podsetimo, i Suzana Mančić je svojevremeno bila jedno od zaštitinih lica emisije „Grand Show“ koje se uvek sa osmehom seti.

– Stalno sam sebi pronalazila mane tada, te veliki mi nos, te debela sam. I dan danas je ta tortura sa mršavljenjem neizdrživa. Uticaj Saše Popovića na to da i ne spominjem… On je meni i onoj sirotoj Dragani Katić, koja je prelepa, non stop prebacivao da smo se ugojile. Kada mi je napravio taj LP „Ne kuni me mati“, došao je kod mene kući da vidi šta sam pripremila od garderobe – započela je priču Mančić, pa nastavila: Foto: V. Danilov

– Tada me pitao da li imam makaze, ali velike. Ja mu dala makaze, a on mi isekao sve suknje. Ja sam mu rekla „Pa ja nisam Lepa Brena“, a on je rekao „Ti ni ne možeš da budeš Brena“. Tad sam krenula da nosim mini suknje. Iako sam bila vitka, mršava sa ženskim oblinama, nikada nisam htela da izgledam provokativno. Doduše, taj izlet u mini suknji nije prošao loše – istakla je voditeljka svojevremeno.

(Grand)

