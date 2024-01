Međutim, pre nekolkiko meseci našla se u žiži javnosti kada su je kandidat Dušan Vukadinović i njegova porodica optužili kako im je tražila novac za prolazak u sledeći krug takmičenja.

Snežana je tada rekla da će ovaj slučaj rešiti na sudu, kako bi odbranila svoju čast i nevinost.

Sada je otkrila kako teče ceo proces i šta se sa tim dešava. Foto: Jutjub printskrin/Zvezde Granda

- Moram reći da je tužba predata. Čekamo taj poziv. Imali smo informaciju da je falilo nekih podataka, ali advokat "Grand produkcije" radi na tome i čekamo. Ja lično sam onda rekla i samo ću sada dodati, odnosno ponoviti. Mi smo ljudi javni, ali nismo mete za vređanje časti i dostojanstva. Ja sam tako vaspitana, na obraz ne dam. Nikada ni od koga ništa nisam ni tražila, ni uzela, niti ucenila, niti mi treba. Sve što imam zaradila sam pošteno svojim radom - rekla je pevačica, pa istakla da je priča o protekcijama i mitu besmislena, s obzirom da pobednika bira isključivo publika.

- Kad sam čula to, ja nisam mogla da verujem. Rekla sam: "Molim, odakle to, šta uopšte to znači?" Da li je ikad iko u "Zvezdama Granda" mogao bilo šta da uradi na način da plati, podmiti ili preko neke veze? Nema šanse. Zašto nema šanse. Zato što tu rade pošteni ljudi, a drugo, što je možda i relevantnije, to je što tu publika ima poslednju reč i onu važnu reč. Možete vi da glasate koga hoćete, ako to publika ne konzumira, nema tog posla ništa - zaključila je Snežana u emisiji "Divan šou".

