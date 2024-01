Pevač Ivan Gavrilović kaže da klinci danas svašta mogu da vide u medijima, te i da čak i filmovi koji se uveliko prikazuju utiču na to kako im se formira ličnost. On je pomenuo i popularnog srpskog glumca Miloša Bikovića, pa je rekao da ga danas mnoga deca pamte po ulozi čuvenog Maraša u filmu Južni vetar, nego po neki drugim ulogama.

- Nekada nam je u spotovima bilo zabranjeno da pokazujemo bilo kakvo oružje. Sećam se, snimao sam pesmu za „Tvoja sudbina“ i pojavio se pištolj kada jedna devojka mene ubija i bilo je kao „stop nasilju nad ženama“ i tako dalje. To je bila baš dilema da li će da puste na televiziju ili ne, a danas je to sve normalno. Imamo sto hiljada kalašnjikova, kokaina, droge i to je legalno u svakom klubu gde god se izađe. Mislim da je to postalo deo naše svakodnevice - rekao je Gavrilović za Grand, pa je dodao:

- Mi smo takvi da se sa ulogama glumaca poistovećujemo. Ako gledamo film „Rane“, svi su hteli da budu Pinki i Švaba, kao i „Južni vetar“, zato po meni ne valja praviti takve filmove kojima hoće da objasne kao taj „gangster“ neki trip u našoj zemlji, jer se mi prosto palimo na te stvari. Takav smo narod, hoćemo da budemo „mačo-men“. Poistovećuju se klinci sa negativcima što je katastrofa i onda glumce kao što su Biković i Miodrag Radonjić, svi znaju kao Maraš i Baća. Treba roditelji da povedu računa o tome šta deca gledaju na svojim telefonima i generalno na internetu, da kasnije ne bi bilo problema.

