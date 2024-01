Pevačica Dragica Zlatić u petak je ostala bez oca koji je preminuo u 86. godini, a juče je ispraćen na večni počinak povom čega se pevačica javno oglasila.

Iako je bila svesna godina i zdravstvenog stanja svog tate, pevačica je teško podnela gubitak roditelja.

– Danas smo te ispratili baš onako kako si ti želeo, ispred tvoje kuće, sa dosta naših prijatelja, komšija, rodbine i kolega… Žao mi je što me nećeš više dočekati kada dođem iz Beograda, nekako sam navikla da si uvek, ali uvek tu. Putuj tata i neka Gospod Bog podari večni mir tvojoj duši! Ako negde gore sretneš mamu… vi krenite sve ispočetka!!! Tvoj "Rajko".

P.S. Poslednja slika je nastala kada smo krenuli od kuće u dom, jer u poslednje vreme na žalost više nije mogao biti sam kući… – napisala je Zlatićeva uz seriju njihovih zajedničkih fotografija dok su se u komentarima nizale izave saučešća i poruke ljubavi i snage koje su pratioci slali pevačici.

Dragica Zlatić sahranila oca

Inače, Dragičin otac prošle godine napunio je 86 godina kada se cela porodica okupila uz bogatu trpezu i tortu sa svećicama kako bi proslavili njegov divan dan, a slavljenik je tom prilikom održao i emotivan govor.

- Bože pomozi da bude sve najbolje u životu našem. Da dočekate vi, kao i ja, ove godine, da budete dobri iskreni i sa srećom da mi bude rođendan - rekao je tada gospodin Zlatić. Foto: ATA images

Pevačica je svojevremeno govorila o odrastanju uz oca koji je bio strog.

- Nisam imala neko bajno detinjstvo i da sam odrasla sa puno ljubavi. Otac mi je uvek bio prek, strog, prznica, nedostajala mi je njegova ljubav. Ali evo sad kako prilazim kući, svaki put se uplašim. Kad sam bila poslednji put nije ga bilo, iako on skoro nikad nigde ne ide, ja sam odmah pomislila da je negde pao. On ni mobilni ne nosi, i onda posle 45 minuta vidim ga da ide iz komšiluka, i pao mi je kamen sa srca. Jako je star i bez obzira kakav naš odnos bio do sada, jako će mi teško pasti kada jednog dana budem ostala bez njega – rekla je svojevremeno pevačica sa knedlom u grlu za Grand.

(Grand)

