Malović je bio jedan od retkih crnogorskih glumaca koji je stekao jugoslovensku slavu. Iako je najviše bio pozorišni glumac, publika ga je najviše pamtila po serijama i filmovima, a njegov lik se najčešće veže za Radosava iz serije "Đekna još nije umrla, a kaće ne znamo".

Drago Malović je izuzetno tumačio ruralne crnogorske likove.

Mnogi glumci sanjaju slavu. Neki je dožive u mlađim danima, onu koja nikad ne prestane, neki rade decenijama, ali nikako ne stignu do velikog uspeha. A nekima se velika slava desi u godinama nakon penzije, kao što je to bio slučaj kod crnogorskog velikana Draga Malovića.

Molio se svetom Vasiliju Ostroškom da umre

Umro je u 90. godini života, a s obzirom da je imao dugovečne roditelje, molio se svecima da ne doživi njihove godine. Foto: Jutjub printskrin/Duh crnih brda

- Moj otac je živeo sto dve godine, a ljudi mi kažu da ja treba da živim sto pet. Ne daj Bože i sveti Vasilije Ostroški i svi sveci da doživim tolike godine. Nema potrebe, ostao sam sam i bez supruge, rado bih da ujutru zatvorim oči, a da mi je sva porodica dobro i zdravo, rekao je svojevremeno Malović za Fokuspress, koji je 2014. godine preminuo u Podgorici.

Prazan mu je bio život bez Kose

Radosav je Malovićeva životna priča. Bez Radosava, priznaje, ne može da živi. “Bogomi se moj Draško često ponaša kao Radosav”, govorila je svojevremeno Malovićeva supruga Kosa, koja je čitavog života bila domaćica, dok je njen suprug na “daskama koje život znače” zarađivao za porodicu. “Kao što Crna Gora ima Radosava, tako je Bosna i Hercegovina imala Moma i Uzeira, Rejhana Demirdžića i Rudija Alvađa, koji su bili poznati u celoj Jugoslaviji. Znaš, Koso, u Sarajevu su postojala dva solitera koje su Sarajlije nazvale ’Momo i Uzeir’. Eto, ja sam imao tu čast da glumim lik koji će zauvek ostati zaštitni lik Crnogoraca”, odgovarao je Drago svojoj supruzi. Kosu Vukotić je upoznao 1949. u Nikšiću. “Na korzou sam se ‘slučajno’ sudario sa njom. Pogledala me je malo oštrije, a ja sam se nasmejao. Od tada smo se počeli sastajati i preko nekih prijatelja dopisivati. Bila je prava lepotica”, sa setom je pričao Malović. Foto: Jutjub printskrin/Duh crnih brda

- Nakon četiri godine zabavljanja,1953. smo se venčali. Pokojni Veljko Mandić mi je bio kum.” Drago priznaje da je mnogo voleo Kosu. “Uzajamno smo se voleli. Imam sina i dve ćerke, brojnu unučad, kojima se ponosim.” Samo mesec dana je falilo da proslave zlatnu svadbu. “Baš smo se pred njenu smrt dogovarali da proslavimo zlatnu svadbu. Računali smo da ćemo je dočekati, ali sudbina tako nije htela... Umrla je sedmog februara 2003.

Kada je Kosa umrla, Drago je pustio bradu. Kaže da je ipak morao, na insistiranje dece, da je potkraćuje.

Prvu glavnu ulogu odigrao u 65. godini života

Prva glavna uloga, čuvenog Radosava mu se desila u 65. godini, kada ga je angažovao reditelj Živko Nikolić.

- Ova serija me je proslavila i izbacila iz anonimnosti. Tu seriju je radio pokojni Živko Nikolić, veliki pozorišni i televizijski režiser, koji je inače dobro poznavao mentalitet crnogorskog čovjeka. Živko je, kad se završila serija, rekao da je to najbolje ostvarenje koje je on u životu napravio - ispričao je jednom prilikom ovaj poznati glumac, prenosi Blic.

Ovo ulogu je trebalo da prvenstveno glumi Petar Božović, međutim zbog njegove zauzetosti uleteo je Malović. Cela Jugoslavija se pitala otkud naziv serije "Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo". Ko je bila Đekna? Foto: Jutjub printskrin/starodobro

- Đekna je ime žene. Kao što ima kod nas u Crnoj Gori postoji ime Jokna, Mikna… Međutim posle smrti Josipa Broza Tita, sva ona kolebanja koja su se počela dešavati, tumačilo se: kao Jugoslavija se još nije raspala, a kad će ne znamo. Pogotovo ona scena iz serije kad Radosav kaže."Ko hoće sa mnom, neka ide za mnom". A svi su kaskali za mnom, neko brže, a neko sporije, jedno pojedno - rekao je Malović.

Pokojni Veljko Mandić je tumačio ulogu Radosavovog oca, iako je Malović mlađi od njega pola godine.

Patio je za majkom koja je umrla 11 godina pre njega

- On je bio potpuno zdrav, ali jednostavno starost je učinila svoje, patio je za majkom koja je 11 godina pre toga umrla - kaže Dragova ćerka Lilja.

Iako se u medijima s vremena na vreme pojavljuju informacije da je umro sam i u domu, Lilja kaže da je njen otac bio okružen ljubavlju. Svojevremeno je i sam Drago o tome pričao:

- Čuo sam i ja da tako pišu novine i da se preko toga Fejsbuka priča da sam negde u domu u "Risnu" - izjavio je tada Malović i objasnio da duboku starost provodi u svom stanu u Podgorici, te da su ga sin i dve ćerke obilaze kao i unučad i praunučad, prenosi Blic.

LJilja potvrđuje njegove reči.

Istaknuti crnogorski glumac, doživotni član Crnogorskog narodnog pozorišta, član Udruženja dramskih umetnika Crne Gore, Drago Malović, preminuo je 12. maja 2014. u Podgorici, u 90. godini života.

