Poznatom bosanskom pevaču halidu Bešliću, stopirana je gradnja vile u Pelješcu u hrvatskoj opštini Drače. Utvrđeno je da je dozvolu za gradnju dobio tek krajem prošle godine, kada je kuća bila izgrađena do krova, saopštavaju hrvatski mediji.

Osim Halidu, državni inspektorat rešio je da zatvori gradilište još nekoliko vlasnika koji su rešili da sebi priušte placeve na luksuznoj destinaciji. Foto: N. Skenderija

- Kupio sam parcelu od prijatelja, odnosno njegove ćerke, koja ima firmu, i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila, nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Verujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspeti do leta. Videćemo. Odlučio sam se za to mesto zbog mira, lepote i blizine Sarajevu - pričao je Bešlić za Story.hr krajem 2023. godine.

U vlasničkom listu navodi se da je ugovor o kupoprodaji nekretnine overen još 16. avgusta, a početkom decembra 2023. je 12 luksuznih vila bilo izgrađeno gotovo do krova, ali većina bez građevinske dozvole. Foto: V. Danilov

Na upit koji su iz Imperijal.net poslali nadležnim institucijama za izdavanje dozvola na toj lokaciji, stigao je odgovor da je na Bešlićevo ime dozvola izdata 20. decembra 2023. godine.

- Zahvaljujemo na dodatnom upitu. Kao što smo naveli u prethodno Vam dostavljenom odgovoru, građevinska inspekcija Državnog inspektorat obavila je inspekcijski uvid na lokaciji iz Vašeg upita, a koji se odnosi na deset gradilišta na kojima se izvode građevinski radovi. Na dva gradilišta nisu utvrđene povrede zakona, za jedno gradilište utvrđeno je kako se radovi izvode bez građevinske dozvole, dok je za ostalih sedam utvrđeno da se izvode bez izvršne građevinske dozvole. Skladno čl. 119. St. 3 Zakona o Državnom inspektoratu obustavljeno je daljnje građenje postavljenjem posebnog službenog znaka "ZATVORENO GRADILIŠTE". Daljnji inspekcijski postupak je u toku - piše u odgovoru Državne inspekcije Republike Hrvatske.

Jasno je da osim vlasnicima koji su kupili placeve, neće biti lako ni firmi koja ih je prodala da se nosi sa posledicama ove odluke. Podsećanja radi, oni su svi počeli gradnju kuća pre nego što su dobili dozvolu. Novčana kazna je uključena, ali još nije poznato koliko će iznositi- naveli su na sajtu Imperijal.net.

Povodom ovog nemilog događaja oglasio se i pevač:

- Nemam komentar zbog hrvatskih medija. Ja imam dozvolu i sve je okej. Hoće nazor aferu, ne znam kome to treba - bio je jasan Halid Bešlić za Klix.ba.

BONUS VIDEO: