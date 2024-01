Vest da su se venčali sada je potvrdio i voditelj.

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to što je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). Kada se desi ljubav, nema tu puno priče - rekao je on za Kurir. Foto: ATA images

- Ako si iz bilo kog razloga izloženiji i istaknutiji javnosti, ti si tada više napadnut. Bio sam razočaran natpisima koji su se tada pojavljivali. Toliko je bilo malicioznih, netačnih priča po nju, ali i po mene, čak i od kolega koje znam godinama. Čast izuzecima. Kompletne neistine su pisali, i to ljudi koje sam ja znao. Niko me nije pozvao da pita i proveri informaciju. To je bilo jezivo - rekao je on, pa dodao:

- Veliki problem su i društvene mreže, gde ljudi napšu svašta bez ikakve provere. I za sebe sam čitao svašta. Kada mi bude dosadno i ja izvređam njih. Ali najbolje je ignorisati sve. Tako Minu ni krivu ni dužnu izvređaju, ali dobro...

- To je i jedan od razloga što se u trudnoći povukla... nadam se da će sve sa trudnoćom proteći u najboljem redu, što nam je najbitnije i prioritet - govorio je Ognjen za Premijeru.

