- Saznao sam da me prevarila nekoliko puta, i to dok je studirala. Prevarila me s više muškaraca. Pokrenuo sam brakorazvodnu parnicu - rekao je.

Počeo je priču time da su on i njegova supruga (44) bili u braku 20 srećnih godina. Počeli su da se zabavljaju još u srednjoj školi, a vezu na daljinu iskusili su kad je ona otišla da studira. Bili su razdvojeni dve godine, ali su se redovno čuli i posećivali.

Počeli su da žive zajedno nakon završetka školovanja. I sve je bilo savršeno do jednog dana, odmah nakon Božića. Foto: Profimedia

Našli su se s prijateljima njegove supruge, koja ih je znala s fakulteta. Družili su se uz večeru, razgovarali, prisećali se starih dana... On im je rekao da su se upoznali u srednjoj školi, imali nekoliko divljih godina tokom studiranja, a onda su završili zajedno. Malo je preokrenuo priču, pa je u šali prokomentirao kako ne zna da li mu je žena u to doba bila luda kao što je bio i on.

Na to je njena prijateljica i cimerka s fakulteta počela da priča, ali ju je njegova supruga iznenada prekinula. Muškarac je osetio da nešto nije u redu pa je rekao da su se upoznali u srednjoj školi i od tada su u vezi. Na to su svi njeni prijatelji ućutali. Nastao je tajac, a ostatak večeri je protekao u nekoj napetoj, neprijatnoj atmosferi.

Na odlasku ga je jedna od njenih prijateljica povukla sa strane i rekla da bi trebalo da povede iskreni razgovor sa suprugom o tome šta se događalo tokom njenih studija. Foto: Profimedia

Spomenuo je to supruzi na putu do kuće, a ona ga je šokirala komentarom

- Rekla je da detalji njihovog života na koledžu nisu važni - prisetio se i dodao da joj je tad rekao kako će biti u bratovljevoj kući dok ona ne bude spremna da mu ispriča iskreno šta se dogodilo na fakultetu.

- Sledeći dan je došla i priznala da me varala s nekoliko muškaraca tokom prve dve godine na koledžu. Rekla je da joj to u to vreme nije bila velika stvar jer su imali vezu na daljinu. Nije mislila da će njihova srednjoškolska romansa potrajati - ispričao je pa nastavio.

- Tražio sam više detalja, a ona je rekla da se radilo o najmanje 10 različitih muškaraca, uključujući barem tri tipa koje mu je predstavila kao prijatelje kad bi joj dolazio u posete vikendom. Spomenula je i jednog s kojim je još uvek u kontaktu - dodao je i rekao da je odmah odlučio da se rastane od nje.

Mnogi ljudi, koji su pročitali njegovu priču, savetovali su mu da ne odbacuje brak zbog nekoliko grešaka, da bi trebalo da joj oprosti jer je to bilo davno itd. Ali, njemu je nezamislivo da bude s nekim ko ga je prevario toliko puta i sa toliko muškaraca.

- Činjenica da je nastavila da održava kontakte s tim tipovima mi je nepodnošljiva - rekao je.

Imaju, kaže, dvoje dece od 17 i 19 godina.

- Verujem da će naša deca razumeti zašto se rastajemo - zaključio je.

