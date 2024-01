Iza "trenera svih trenera" ostalo je troje dece: Barbara rođena 1962., Ketrin rođena 1966. i Miroslav rođen 1971. godine.

Ketrin Blažević Mihalić sa suprugom Ivicom i dvoje dece živi u Švajcarskoj. Starija ćerka Barbara živi sa mužem i sinom na Floridi. Najmlađi Ćirin sin Miroslav živi u Zagrebu sa suprugom i dvoje dece.

- Roditelji su uvek ambiciozni kad su deca u pitanju. Nemam pravo da se požalim, ali mislim da mi je sin najbolji. Tu sam vrlo pravičan, a to mislim možda i zato što je on najviše sa mnom - otkrio je jednom prilikom Ćiro, koji je sa sinom često šetao centrom Zagreba. Foto: Printskrin

I sin je za njega imao samo reči hvale. - On nije samo moj otac, on je otac nacije, on je otac igrača, on ima svojih sinova - ispričao je Miroslav Blažević mlađi za In Magazin.

O ćerkama je Ćiro ipak govorio drugačije.

- Već godinu i tri meseca imam rak, a od tada moje kćeri nisu pitale: 'Kako si, tata?' Slobodno to napiši - rekao je za Stori jednom prilikom.

Unuci ga zvali "papi"

Ćiro se posebno radovao unučićima, ima ih šestoro i branio im je da ga nazivaju "deda". Morali su ga zvati "papi". Brinuo se o njima, ali isticao je da je bio jednako strog kao i prema svojoj deci. Bio je pobornik discipline u svakom pogledu i smatrao da "ako nisi strog, odoše deca na stranputicu". Foto: N. Paraušić

- Kad su Barbari bile četiri godine, poželela je lutku. U džepu sam tad imao pet franaka. Lutka košta baš toliko, kao i pica koju sam hteo da večeram. I umesto večere kupio sam joj bebu - otkrio je svojevremeno.

U jednom je intervjuu priznao i da retko viđa svoje unuke, no i sam je rekao kako "nikada nije bio klasičan deda". "Tokom svoje karijere sam gledao kako ću im osigurati sve da ne prolaze kalvariju kakvu sam ja prošao. To je bila moja prva okupacija i hvala Bogu, mislim da je to bilo najvažnije - ispričao je.

Supruga Zdenka bila mu je najveća podrška više od 60 godina

Sa suprugom je u braku bio 61 godinu. Ćiro i Zdenka retko su se zajedno pojavljivali u javnosti, najčešće su bili viđani na kulturnim događajima poput koncerata, a voleli su da posećuju i pozorišta. Podsetimo, legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević preminuo je prošle godine posle duge i teške bolesti u 88. godini, samo dan pre svog rođendana.

