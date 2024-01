Na društvenim mrežama se komentariše da je obukao trenerku i srebrne kaubojke. Boban Zdravković je, inače, u Nišu poznat kao skroman čovek iza koga nema skandala za neverovatne 42 godine karijere.

Prema njegovim rečima, Boban j zgrožen svim napisima koji ga izvrgavaju ruglu.

- Odlično što ste me pozvali jer svi pišu, a niko mene nije kontaktirao. Ja sam potpuno zgrožen svim tim komentarima i smatram da je to orkestriran napad, da je verovatno naručen jer sam nekima na sceni ozbiljno počeo da smetam, a što pokazuje naklonost publike. To što mene vređaju, oni vređaju i deo niške publike koja mene voli i koja je te noći bila na trgu. Mislim, ja sam dugo na estradi kada mnogi od tih što komentarišu i nisu bili rođeni, ne pogađa me sve to toliko, ali nije u redu. Stvarno nije u redu. Sve mi se čini da je ovo naručen napad zato što na mojim koncertima ima sve više ljudi - rekao je pevač koji je svoju karijeru pored Srbije gajio i u Bugarskoj tako da je na trgu te noći bilo i mnogo Grka, Makedonaca i Bugara.

On demantuje te napise da se u trenerkama pojavio pred oko 10.000 ljudi na trgu Kralja Milana.

- Svako ima pravo da se oblači kako hoće pa i ja. To što sam ja imao na sebi te večeri je specijalizovana odeća i obuća za nastupe, upravo za takve prilike kao što je Nova godina. I o kakvim trenerkama je reč? To su pantalone namenjene estradnim momentima. Pa kakav bi to pevač bio da se u trenerkama pojavim na koncertu. Moja publika poštuje mene i ja poštujem nju tako da o nekoj vrsti nepoštovanja prema publici, nema ni govora - rekao je Boban Zdravković.

On je najavio da bi uskoro trebalo da snimi spot, ali sa hevi metal grupom. Foto: Reprint Sabor

- U pripremi je snimanje kompozicije sa niškom hevi metal grupom "Polarni fazani". To je jedan zanimljiv miks narodnog i hevi metal zvuka. Pokušavamo da "razbijemo" neke muzičke predrasude. Biće to interesantno - objašnjava Zdravković.

Koliko je popularan u Nišu, ali i okolini pokazao je letos koncert koji je održao u Engleskom domu u svom rodnom gradu, a povodom slave opštine Pantelej. On nije nastupao 20 godina pred niškom publikom tako da je taj koncert bio pravi užitak za publiku. Nekoliko hiljada ljudi pevalo je zajedno sa njim poznate hitove kao što su "Pojavi se duga", "Napij se srce", "Otišla si jednog dana", "Marakano" i druge.

