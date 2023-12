Balkanska diva je otkrila šta ju je to promenilo za skoro tri decenije karijere:

- Osim što sam napunila 45 godina i čini mi se malo sam mudrija, povukla sam neke poteze koji su dobri i pametni za moju karijeru. Mediji kao sedma sila definitivno znače osobi koji se bavi javnim poslom i mogu samo da doprinesu. Nije dobro, a ni logično da budete u lošim odnosima s novinarima. Tako da sam sve razmirice i nesuglasice ostavila iza sebe. Velike zvezde moraju da imaju dobru komunikaciju s medijima.

Jelena je poznata po tome da pominje majku Divnu u medijima. Sada je otkrila ko joj je podrška i životni savetnik:

- Moja tetka Danijela, Divnina rođena sestra. Ali više je ona kao moje dete, nego moja tetka. Ja je baš čuvam, a ona se stalno plaši da će se sa mnom nešto strašno desiti. Ali i ne krivim je, jer poslednjih 30 godina sa mnom je baš... Turbulentno! Ko ima tu pesmu? A da...

Takođe je pomenula i sve ono što joj se dogodilo i šta bi izbrisala:

- Trenuci u mom životu ili karijeri? Biraj, podjednako je zanimljivo. Ali ajde od karijere, mada kod mene je sve povezano. Imam tu moć i snagu i tu selektivnu amneziju, jer su mi se strašne stvari dešavale. Krenućemo unazad... Smrt majke, onda one slike koje su isplivale a da ja nisam znala, pa moje Ušće je bilo ubitačno stresno, kada se desila nepravda. A kada je reč o privatnom životu, to kod mene ide zajedno. Jedno vuče drugo.

Pevačica je otkrila kako je njeno mišljenje bez ikakvog ustručavanja uticalo na njenu karijeru:

- Da, od početka. Ta moja čuvena izjava kod Minimaksa. Ali dešavalo se i da izmisle nešto ili nastave neku moju rečenicu, pa ja zovem i kažem: "Zašto to tako?" A oni mi kažu: "Ćuti, to je super, prodaje se ko ludo." I sećam se da se moja majka mnogo plašila mojih izjava. NJoj je cigareta ispadala iz ruke, ona je mislila: "To je to. Gotovo, nestajemo, završili smo." Sad je to smešno, tad je bilo stresno. Moja kuma je tada bila sa mnom u toj emisiji kad sam ja rekla čuvenu rečenicu: "Ko o čemu, kurva o poštenju", ni manje ni više nego Arkanu. I onda sam ja tražila kumu dok su bile reklame, a ona pobegla.

Dupli album u ovoj godini...

- Ajde, ko je dao sve ono publici. Švorc sam, dinara nemam. Ali ne žalim, ja sam srećna zbog svega. Onakav album, spotovi, promocija, kostimi, to je ono što ja volim. Ali je neisplativo. Pola miliona košta jedan koncept koncerta, verovao ili ne. Morala bih svaki dan da radim po kafićima i kafanama da bih samo vratila sve što uložim. Ali stalno sam na nuli, presipam iz šupljeg u prazno i tako ukrug. Duško je milion puta rekao: "Kakva si ti to zvezda kad nemaš para? Ja nisam video tako veliku zvezda da nema para!"

