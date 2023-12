- Od gluposti i od lude glave. Ne mogu da kažem: "Ja ne mogu". Vezana sam za moje kolege. Mi od ovoga ne živimo samo materijalno, već i duhovno. I kada mi dođe da kažem da ne mogu, zastidim se i posmislim da je možda nekome baš tog dana potrebno "to nešto". To je preterano, to nije dobro ni za zdravlje, ni za živce - rekla je Tanja, pa priznala šta radi da se ne bi odala narkoticima ili drugim porocima.

Foto: ATA images

- Teški fizički poslovi su tu da ne bih postala narkomanka ili alkoholičarka. Uzmem da spremam kuću. Tihe poslove, ne uključujem usisivač, mada sam često bila u toj napasti. Čitanje mi ne ide od ruke u kasnim satima, mora fizički da se desi nešto. Komplikovan je ovaj zanat, lako nam je se popeti u visoki adrenalin, ali nikada ne naučimo da izađemo iz uloge. Jako je teško izvući se iz velikog adrenalina, tad se postaje boem. Nije to lako, ali je divno - ističe Tanja. Foto: Sarić S.

- Dešavaju se predstave kada ceo ansambl radi to zajedno. Recimo posle "LJubavnog pisma", predstave koju igramo preko dvadeset godina, mi sedimo zajedno i razgovaramo. I tako se najbolje spusti to na pravu meru. Vi glumica možete da ubijete lošom rečju ili pogledom koji je upućen sa nipodaštavanjem. Možete duševno da ga osakatite za ceo život. O tome se sve manje misli - zaključila je glumica jednom prilikom za "Informer".

BONUS VIDEO: