NJihovo dugogodišnje druženje rezultiralo je duetskom pesmom „Ne računaj na mene“, koju su snimile 1994. godine.

U godinama koje su usledile Ceca i Mira iznenada su prekinule svaki kontakt, a zbog čega ‒ nikada nisu želele da pričaju u intervjuima.

‒ Što se tiče našeg odnosa, mogu samo da kažem da svaka veza ima svoj početak i svoj kraj, i to uvek s razlogom ‒ kratko je poručila Ceca.

Svojevremeno je Mira Škorić istakla da se mnogo razočarala što joj se nekadašnja drugarica nije javila kada je doživela porodičnu tragediju.

‒ Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće. Nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i pre svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila. Naravno, nikome ne zameram. Svako ima svoje razloge, ali istina je da me nije pozvala.

‒ Puknu brakovi posle četrdeset godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se. Eto, prepolovite jabuku, pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dve ne možemo da budemo kao pre. Ne bih iznosila razlog jer ne postoji, samo je došlo do prekida komunikacije. Nas dve ne mislimo isto, jednostavno nismo isto. Znam da smo nekad bile kao jedno, ali, ne treba plakati, sve je to život. Jasno mi je da je interesantno, međutim, ne treba praviti od komarca magarca. Ceca je veliki umetnik, zvezda, i tu nema govora. U prošlosti sam uvek imala lepo mišljenje o njoj ‒ ispričala je Mira Škorić i naglasila da od pomirenja nema ništa.

‒ Nikada se neću pomiriti sa Cecom. Ne bih ni pričala o tome, bolje da ćutim. Želim joj svu sreću ovog sveta.

