Janjuš je sinoć izveden iz "Elite", kada mu je saopštena tragična vest.

Kako je Pink saopštio, po njega je došla supruga Ena, koja mu je i prenela ovu informaciju, koja ga je mnogo potresla.

Janjuš se prvo oglasio putem storija na Instagramu, a zatim je objavio njihovu zajedničku fotografiju uz potresnu poruku, gde je opisao njihovo detinjstvo i najlepše zajedničke trenutke.

- Da smo se barem zagrlili kao nekada kada kada sam te željno čekao videti dok sam igrao u drugoj zemlji, kad sam ti doneo punu torbu slatkiša kad si me najviše voleo od svih, kad si u dubku prvi put rekao mama, tad si jeo smoki i imao 10 meseci, a ja i Boris se smejali, a sad plačemo, mili moj... Kako si samo bio nemiran svi te grdili a ja se radovao... Sećam se kad si krenuo u prvi razred samo si se ti slikao sa šeširom i ako je bilo zabranjeno i tada si bio najlepši. Kako ja to sada nekome da kažem, kako ja da ispričam tvoj prvi kontrolni kada nisi imao ni jedan tačan odgovor, a svaki je bio tačan... Kako da kažem nekome da sam te najviše voleo. Kako da kažem da kad sam te vodio u Zoološki vrt imao si 6 godina, a ja 16... Kako, mili moj, da ovo preživimo... Kako da ti kažem da me duša boli, kako da kažem koliko sam mislio na tebe, a u duši to čuvao... Kako da zagrlim brata i da znamo da tebe nema... Kako, mili moj, kad god pošaljem majci neki dinar kažem tebi deo da pošalje da imaš... Kako, mili... Kako, mili, te nisam zagrlio makar poslednji put... Volim te brate dragi - napisao je u dirljivoj objavi na Instagramu Marko Janjušević Janjuš.

