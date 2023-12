Brega je poznato ime u svetu i Srbiji, a pre dva dana je imao zakazan koncert u Francuskoj.

Međutim, na društvenim mrežama se pojavila informacija da se čuveni kantautor nije pojavio na istom.

Jedan njegov fan objavio je fotografiju iz sale gde je samo orkestar svirao bez Brege.

- Mnogo dobar Goranov koncert bez Gorana, ali orkestar je tu! NJega nije bilo, ali ima 20 ljudi koji ga zamenjuju - piše u opisu objave na Fejsbuku.

Razlog zbog kog Bregović nije došao na koncert je navodno bolest.

Nedavno je čuveni estradni menadžer Raka Marić otkrio je, nedavno, da ga za Gorana Bregovića veže neraskidivo prijateljstvo, a onda je obelodanio javno i pojedine detalje o ovom slavnom muzičaru.

- Celo leto sam mu davao injekcije pošto sam bio vojni tehničar. Dao sam mu 20-30 injekcija, svaki dan sam išao kod njega - istakao je on na samom početku i dodao:

- Kada je pao sa motora, to je bilo oktobru, Goranu su ugradili metalno rame i šipku. On uopšte nema deo ramena. Kada dođe na aerodrom pišti na skeneru pa strahujem da će ga uhapsiti, da ne pomisle da je terorista. Samo metal ima u ramenu. Svaki dan sam išao kod njega kada se to desilo - izjavio je i dodao da uprkos svemu Brega nije otkazao nastupe. Foto: ATA images

- Bez ruke je išao da svira, nema šanse da bi taj propustio tezgu jednu, nema tih para, to je zakazano sve mnogo unapred. Išao je na svirke a trpeo je nesnosne bolove, nije mog'o da spava koliko ga je bolelo rame - rekao je Raka za Telegraf.rs.

