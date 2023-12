Svi koji su ikada imali dodirnih tačaka sa estradom znaju da je mnogo menadžera, ali da je malo onih čije je ime značilo i znači, te nosi težinu kao ovo - Radomir Raka Marić.

I dalje niko nije nadmašio njegove uspehe kao menadžera, iza najvećih koncerata ikad održanih na ovim prostorima stoji upravo on.

Nije ga bilo dugo u medijima, a sada je u intervjuu za "Telegraf" pričao i o periodu kada je bio menadžer Svetlane Ražnatović. Tada je Ceca tokom akcije "Sablja" uhapšena. Foto: O. Radošević

- Mene je to onako baš udarilo, znaš, u srce me udarilo baš. Znaš, ono, majka dvoje male dece, oni mali Veljko i Anastasija... Veljko, mali, isto, ostali bez majke koja je u zatvoru, koju su zatvorili sa kriminalcima da leži. Ona koja je zvezda za mene, nisam ja znao, ulazio u te priče, šta je, zbog čega je. Ono što se pričalo, sve što se pisalo mene je tako udaralo, u srce me udaralo. Ja sam gledao da joj pomognem koliko sam mogao. Tada je bilo to vanredno stanje u državi, nisam mogao, nema tu bilo kakve intervencije da zoveš nekoga, da nekoga pusti, ma kakvi. Brinuo sam malo, bila je tu i Lidija i deca i baka, i ta tetka njena, tako da su svi brinuli oko dece, ja sam se brinuo nešto finansijski i tako.

Foto: ATA images

Marić je opisao atmosferu u kući Ražnatovića u to vreme.

- Bilo je užasno. Deca nisu znala gde je, mali su bili, nije mama tu, govorili smo im. Gadna situacija za nju je bila. Nisam znao šta da radim... U ćeliji nekoj da leži žena je užasno, znaš, bilo mi je baš ono nestvarno. Naša najveća zvezda da bude u zatvoru. Ja nisam mogao ništa da učinim. Tada se sve pisalo onako kako je vlast govorila, normalno. Kako je vlast govorila, tako je to i bilo. Ubijen je premijer pre toga, ne možeš da se mešaš, tu ništa. One informacije koje su dobijali novinari, bilo je od Vlade.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: