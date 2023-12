Jedan od najpoznatijih bendova današnjice, ali i bivše Jugoslavije, Bijelo Dugme, 2024. proslaviće 50 godina postojanja. Mnogi očekuju da će se tim povodom organizovati jubilarni koncert, a Alen Islamović je na ovu temu, ali i mnoge druge, govorio za Kurir televiziju:

- Pa ne znam, ne znam, sve je do odluke Gorana. Ja stojim tu na usluzi, a da znam, da imam neke informacije da će to biti, rekao bih vam. Ne mogu vas slagati, ne znam i ne mogu ni potvrditi da li će to biti. Ali ako organizatori žele da to vide, da se to desi, ja stojim na raspolaganju. Ja sam rekao Goranu, gde god ti, ja ću s tobom i u mišju rupu, ali da to bude dobro.

Iako je postao jedan od najpoznatijih pevača, koji je u mladosti važio za fatalnog muškarca, Alenov san nije bio da se bavi pevanjem, već da bude fudbaler: Foto: Arhiv Novosti/Milena Anđela

- Dečje mašte su sasvim drugačije, odnosno, ja sam sebe video kao fudbalera. Igrao sam ja fudbal, igrao sam u drugoligašu u Bihaću, fudbalski klub Jedinstvo. Trenirao sam jednu godinu dana, imao 19 godina, ali onda je došao gramofon u kuću, došla gitara, došle ploče, Bitlsi, nema šta nije došlo. Kada sam vedio neke dečake u parku da sviraju na gitari i još desetak curica oko njih, onda sam rekao: pa sa ovim se treba baviti, kakav fudbal, taj moj fudbal je bez veze.

A po pitanju zainteresovanosti lepšeg pola stvar se izgleda u međuvrenu preokrenula: Foto: ATA images

- Sad je kontra. Svi lude za nogometašima, a muzičari su onako pro forme.

Pevač se dotakao i uspeha Aleksandre Prijović, koja je rasprodala tri Beogradske i pet Zagrebačkih arena. Foto: ATA images

- Prijovićka je trebala da radi Hipodrom u Zagrebu, bez veze se patila sa pet arena. Bolje bi joj bilo da je dovela 50 hiljada ljudi, ili možda sto, na Hipodrom u Zagrebu i rešila problem jednim udarcem. Onako se patila. Po meni je to patnja. Ja bih pre otišao na Hipodrom i radio jedan pošten koncert za 200-300 hiljada ljudi, kao što smo ga uradili, nego tu se cediš u Areni da naguraš 200 hiljada, treba ti deset Arena.

