Godinu dana nakon odlaska Siniše Mihajlovića njegov rođeni brat je otkrio neke zanimljive detalje.

Dražen Mihajlović je u emotivnoj ispovesti govorio o životu rođenog brata koji nije bežao od teške borbe, osvrnuo se i na tu borbu, ali i detaljima iz detinjstva...

Prisetio se Dražen i trenutka kada je upoznao Novaka Đokovića koji je insistirao na poseti Siniši u bolnici u Bergamu, iako ga je čekao let za Španiju na kojem je bila njegova porodica. FOTO: Jutjub/Printskrin/K1 Televizija/Profimedia

- Sećam se kada je Nole bio, to je, zahvaljujući zajedničkoj prijateljici, LJubici Komnenić. Ona je master šef svim ovim Mišelinovim šefovima koji daju ocene za restorane. Ona dobro poznaje Noleta i zahvaljujući njoj, Nole je stigao tamo u bolnicu, napravljeno mu je iznenađenje. Ja sam znao, bio sam taj dan tamo prisutan. Onda sam ga sreo, taman sam se vratio. Siniša je taj dan otpušten iz bolnice u Bergamu i otišao sam dole do apoteke da uzmem te lekove koji su mu potrebni dok je kod kuće. Vratio sam se gore i sreo sam Novaka u holu, u prostoriji pred taj deo, taj koji je sterilan, gde se ulazi zapakovan - rekao je Dražen i nastavio:

Foto: Tviter printskrin/@CollinRugg

- Upoznali smo se tu i zamolio sam ga da mu odnese i lekove u sobu, pošto nisam mogao da budem u sobi, već ih je bilo dosta, to su sobe sterilne da jedno lice, možda i nijedno, može da bude pored tog ko se leči od takvih bolesti. A Nole, mislim da je putovao za Španiju i da je sleteo u Bergamo na tom putu za Španiju, ostavio je svoju porodicu, suprugu i decu da čekaju u avionu dok je on otišao do Siniše u bolnicu. To je još jedna stvar koja govori u stvari o Novakovoj veličini kao čoveka. Nisu oni bili da kažem nekakvi prijatelji, poznavali su se iz sveta sporta, čuli su se nekoliko puta, videli su se nekoliko puta u Rimu dok je Nole bio na Mastersu, slali su poruke jedan drugome, podrške i svega. To je što se tiče Noleta - opisao je Dražen Mihajlović.

Vest o smrti Siniše Mihajlovića tog 16. decembra pogodila je sve u Srbiji, ali i ljubitelje fudbala širom sveta. Foto: D. Babović

Redom su se od legende kakve se jednom rađaju opraštali prijatelji, kolege, klubovi u kojima je igrao...

Poruka podrške porodici Mihajlović stigla je i od Novaka.

- Počivaj u miru, dragi Siniša. Saučešće familiji Mihajlović. Hvala ti na svemu što si uradio za naš sport, kao i u Italiji. Tvoj trag je neizbrisiv - poručio je Novak.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: