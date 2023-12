Iako je izbegavala da govori o ovoj temi, sada je odlučila da objasni kako je do ovoga došlo i koje pritiske je trpela.

- Hajde da jednom zauvek skinemo tu stigmu. Nikad neću izgovoriti njegovo ime jer ne zaslužuje. Sve to je bila moja "onlajn greška" i skupo sam je platila. Nikada je nisam krila, čak ni od Duška. Mnogo me je koštalo nešto što ne bi bilo ni avanturica. Jedan namerni izlet da bih se osvetila Dušku koji se otrgao kontroli... Uhvatila sam se crnog đavola, koji je iskoristio Fejstajm gledanje, uslikao ekran poslao svim medijima. Takvo nešto rade samo najgori bednici. Iskoristiš nečije poverenje i onda mu pretiš i ucenjuješ ga, a ucena je bila da se razvedem od Duška. Nisam želela jer je on za mene bio sprdnja i glupost.

NJen brak je mnoge pretrpeo zbog ovog skandala, a Karleuša ne krije da joj je žao zbog toga kroz šta je prošla njena porodica. S druge strane sigurna je da će Ognjen Vranješ, koji je objavio ove fotografije, biti kažnjen.

- Ono što je on uradio rade samo ološ i pi*ke. Kad-tad karma će vratiti... Zbog te nametnute afere prošla je kroz linč. I u medijima i u braku. Prošla sam najgoru moru svake žene. Bez obzira na to što sam na tim fotkama sama, Duško to nije mogao da prevaziđe. Da je bilo ko drugi bio na mom mestu, to ne bi dobilo takve razmere, ali ja sam Jelena Karleuša. Mislila sam da on nije ozbiljan, ali kada se sve to desilo, shvatila sam da je on jedan osvetnik i čovek koji je spreman na sve. Ali on sada nije ni bitan.

- Bitno je kakvu sam ja glupost uradila. Žao mi je što sam celu porodicu provukla kroz to. Bilo me je sramota da govorim o tome. Duško je prihvatio sve to, ali nije mogao da mi oprosti ono što je bilo u medijima. U međuvremenu je prošlo pet godina, među nama su pokidane niti, naše ćerke su porasle. Ja sam Dušku, inače, oprostila sve što je radio, ali on nije tip koji prašta. Tu medijsku bruku u kojoj je predstavljen kao rogonja malo koji muškarac bi oprostio. Ja prihvatam krivicu u celosti. Da je mene Duško dovoljno voleo, kao što sam ja njega, mogao bi da prevaziđe skandal - ispričala je Jelena.

Mnoge je zanimalo i kako su njene ćerke reagovale na ovaj skandal.

- Atina i Nika su verovatno dosta toga i krišom videle, ali nikada mi nisu ni reč rekle. Mama ih je naučila da budu mudre. Uvek sam im govorila da je bitno ono što osećaju, a ne ono što drugi ljudi govore.

