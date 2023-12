Pevač Željko Bebek, koji je nedavno dospeo u žižu komentarisanja zbog pada na koncertu u Areni Zagreb, danas proslavlja svoj 78. rođendan.

Foto: Jutjub printskrin/Kova Lski

Nekadašnji pevač "Bjelog dugmeta" i dalje nastupa iako je na pragu devete decenije, a uprkos velikoj slavi pojedine informacije o njemu i dalje malo ko zna. Pevač je jednom prilikom otkrio da ga retko ko zove po pravom imenu, kao i da svi misle da je njegovo ime Željko. Pravo ime Željka Bebeka je Želimir.

- Ja sam u stvari Želimir, ali me nikad niko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu: 'Ja mislio ti Željko'. Kad smo sarađivali ovde u studiju, pa kad bismo hteli na Instagramu da objavimo da smo radili zajedno, onda napišemo Branimir, Želimir i Zvonimir. Miroljupci, mirotvorci - ispričao je on, misleći na saradnika Branimira Mihaljevića i sina Zvonimira, sa kojim je snimio i duet.

Uz to je otkrio i da ljudi često misle da je rođen u Bugojnu, što takođe nije tačna informacija.

Foto: Sarić S.

- Neverovatno je da se o tome toliko raspravljalo. To je verovatno zato što je na Vikipediji neko nekada davno napisao da sam rođen u Bugojnu. Istina je da sam imao širu familiju u Bugojnu. Često sam kao dete provodio tamo vreme, pa su onda neki Bugojanci koji su uticali na Vikipediju napisali to misleći da sam se rodio u Bugojnu. Zapravo je moje poreklo iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem lepom Sarajevu - istakao je Bebek svojevremeno.

Podsetimo, život Željka Bebeka obeležile su prelepe žene. Iz tri braka dobio je tri ćerke, a svaka od njih u očevom srcu zauzima posebno mesto, ipak sin koga je dobio sa suprugom Ružicom njegov je mezimac i njegova slika i prilika.

BONUS VIDEO: