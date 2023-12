Govoreći o odnosima između muškaraca i žena, monah Arsenije je istakao važnost stalne brige o svom izgledu kako bi partnerki ostao privlačan, umesto da ga zanemari nakon stupanja u vezu.

foto: Printskrin/Jutjub/Monah Arsenije zvanična stranica manastira Ribnica

Arsenije Jovanović, iguman manastira Svetih Petra i Pavla kod Mionice, uputio je duhovito obraćanje koje je nasmejalo vernike do suza. U kontekstu muško-ženskih odnosa, on je istakao neophodnost očuvanja privlačnosti i lepote za partnera, naglašavajući da to ne treba da prestane nakon ulaska u vezu.

"Uvek treba da vodite računa o svom izgledu kako biste bili lepi i privlačni svom partneru. Ne samo tokom zabavljanja i veze. Često pokušavamo da sredimo dok smo u fazi zabavljanja, a onda, 'evo nas, zdravo!' Partnerka više ne obraća pažnju na sebe, može da postane zanemarena, da se ugoji... Opušta stomak, ne vodi računa o higijeni, a to može da dovede do mnogo ozbiljnijih tegoba“, rekao je iguman Arsenije. Na njegove reči verni su se smejali, a Arsenije je nastavio u duhovitom tonu.

„Moramo da vodimo računa da uvek ostanemo privlačni. Često mi dođu žene i kažu: 'Muž me vara!' A oni, svi depresivni. Ja im kažem: 'Pa, sestro, sredite se. Neka bude privlačno..."

Za još vesti zapratite nas na našoj zvaničnoj Fejsbuk stranici - budimo "na ti".

Nova dimenzija novosti, vaš "Nportal.rs".