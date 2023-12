Jovan Memedović, autor emisije „Sasvim prirodno“ i voditelj kviza „Potera“ gostovanje u emisiji „Jedan dobar dan“, u kojoj je najavio svoje tri emisije za Novogodišnji program, iskoristio je da uputi izvinjenje notarima, koji su reagovali na njegov komentar u poslednjoj epizodi kviza.

Poslednja epizoda kviza Potera bila je jedna od najgledanijih u prethodnih 11 godina otkada se emituje ovaj kviz. Jovan Memedović se pita da li je jedan od razloga i to što je „bio malo nonšalantniji“.

- Uvek to radim samo da bih opustio takmičare, a oni su, ne krivim ih, ali zaista pred reflektorima, pred kamerama, potpuno u nekom drugom stanju, tako da kažem. I ja onda sve vreme pokušavam da ih opustim, da se ponašaju prirodno i da ono što znaju, znaju, objašnjava Memedović. Foto: ATA images

U razgovoru sa jednim od takmičara, studentom Pravnog fakulteta, pomenuti su i notari, a voditelj je rekao da „oni samo zavode i lupaju pečate“.

- To se baš nije razumelo da je bilo potpuna šala nego eto, malo je ozbiljno, pa sam dužan da se izvinim notarima, pogotovo svom prijatelju Gliši, kod kojeg često idem kad treba nešto da zavedem i da se udari pečat, jer to je možda bila malo veća, grublja šala. Očigledno je da se njihov posao ne svodi na pečate, na zavođenje, nego ima tu mnogo, mnogo zbiljnih stvari vezano za ugovor, a sve to mi je on objasnio, naglašava voditelj Potere.

Dodaje i da razume zašto su se notari naljutili, jer je i on sam često meta kritika.

- Kažu mi ideš po selima i jedeš. I ja bih mogao da se naljutim zbog toga, da kažem čakaj, to ste samo primetili. To je ono što se na prvi pogled vidi, a iza toga se ne vidi kako sam ja stigao uopšte do tih dalekih prostora, i do sela, i do ljudi, i zašto sam uopšte dolazio, napominje Jovan Memedović.

(RTS)

