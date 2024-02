Kao neko ko je usvojen, Petra je prolazila kroz nimalo lak period, s obzirom da je u pubertetskim godinama često bila na meti svojih vršnjaka koji nisu birali reči, za koje danas kaže, da su je veoma bolele.

Ipak, ističe da je iz svega izašla kao mnogo jača i kao pobednik, a sve uz pomoć porodice koja je uvek bila tu za nju, a sada je otkrila i šta bi pitala svoje biološke roditelje kada bi ih srela. Foto: Printskrin/Instagram/divaccp

- Nisam o tome razmišljala, morala bih malo duže o toj temi da razmislim, ali jedno znam. Zahvalila bih se, rekla bih im da ih ne krivim, da sam jako srećna, živa, zdrava i zahvalna jer su me dali na usvajanje i time sam dobila šansu za bolji život. Ne znam pod kojim okolnostima su me dali, ali ne osuđujem ih i imam veliku zahvalnost, jer me biološka majka nije abortirala i danas sam tu i pričam na tu temu potpuno normalno.

(Republika)

