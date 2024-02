Plavi orkestar u svojoj karijeri snimio je pregršt hitova, a pesma "Bolje biti pijan nego star", mnogima je autobiografska, ipak, za nastanak ove pesme konačno je otkrivena tajna.

Ova numera nastala je 1985. godine, a frontmen grupe Plavi orkestar, Saša Lošić, prvi put je otkrio, kako je zapravo nastao tekst za ovu numeru, jer je posle nekoliko decenija uočio nelogičnosti koje su snimili u pesmi, ali za to postoji opravdan razlog, jer je Loša pod dejstvom alkohola pisao i snimao pesmu.

- Nastala je nakon ljubavnog poraza, jedna devojka je htela da me ošiša, to je bio povod da se vidimo, tada je rekla, čekaj me na tramvajskoj stanici pored gimnazije, ali ona se nije pojavila. Otišao sam u jedan kafić i kažu mi da su smo se tad baš napili, ja se toga ne sećam, ali su mi govorili, da sam često podizao čašu piva i govorio "Bolje biti pijan nego star. Ostalo mi je to negde u podsvesti da bi to bio baš dobar refren - izjavio je loša u jednoj emisiji i dodao da pesma ima mnogo nelogičnost, ali da je to uvideo tek 25 godina kasnije.

- Uhvatim se u razmišljanju, pevam 25 godina i nikad to nisam primetio. I onda sam počeo da kopam po pesmama i video da je pola potpuno iracionalno. Reči nemaju veze jedna s drugom, nema radnje i logike. A ljudima je svejedno - zaključio je pevač.

