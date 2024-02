Iako je godinama zastupljena u medijima, o životu Maje Manojlović se malo zna.

Voditeljka je svojevremeno progovorila o velikom životnom gubitku koji je na nju ostavio snažan trag. Foto: ATA images

- Moja "Jagodica Bobica" umrla je dok sam ja vodila vesti. Ceo taj period bio je strašno težak. Mama je često bila u bolnici boreći se sa teškom bolešću... Svim srcem sam bila uz nju i zato mi je bilo teško da radim, ali me je taj rad na neki način i održao. Mama je pratila ceo moj rad, svako moje izdanje u vestima komentarisala je u SMS porukama. Umrla je na našu slavu Petrovdan 2016. godine. Celog života smo tog datuma slavili, ona je volela Petrovdan, sa posebnom ljubavlju je pripremala trpezu, a poslednjih pet godina na taj praznik mami obeležavamo godišnjicu smrti. Moja Jagodica je imala tumor na mozgu, najteži oblik. Strašno je kada gledaš kako neko tebi blizak odlazi deo po deo. Prvo je izgubila funkciju jedne ruke, pa druge, pa nogu... Bila je u invalidskim kolicima. Noć pre nego što je umrla bila sam u bolnici i tada smo se poslednji put videle. Bila sam svesna da je kraj blizu, videla sam to. Kada se sve to izdešavalo, trebalo mi je dve godine da pronađem snagu i nastavim život dalje - govorila je Maja pre dve godine za Informer.

Foto: ATA images

Kako je u svojoj bolnoj ispovesti ispričala, teško se nosila sa tugom koja joj je u srcu. Podsvesno je "krivila" oca.

- Bila sam podsvesno ljuta na tatu jer je on ostao živ, a mama ne. Doktorka mi je objasnila da je to sasvim normalna reakcija. To je trajalo sve dok nisam osvestila da tata nema veze sa njenim odlaskom i da je to jednostavno bila njena sudbina - rekla je Maja za pomenuti mediji.

