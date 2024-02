Nažalost, brak sa LJiljanom nije potrajao, a Iskra je jednom prilikom otkrila u kakvom je odnosu sa ocem.

Priznala je da je kao žensko dete ipak privrženija majci, ali da nije bila u lošim odnosu sa ocem:

- Zavidim deci poznatih roditelja koja imaju bolji odnos sa očevima, jer ja ga prosto nemam. Imam legendarnu majku i pre ću reći da sam ćerka legendarne majke, koja me je izvela na put, a ne ćerka legendarnog oca. Sada ću govoriti da sam ja majka legendarne Ines, koja će biti jedna velika faca - rekla je pre nekoliko godina Iskra.

Osim Iskre, Voja sa LJiljanom ima sina Vukotu. Kasnije se oženio koleginicom Milicom Mihajlović sa kojom ima sina:

- Pune 24 godine sam živela samo sa majkom, a sada živim sa svojom ćerkom Ines. Za sve to vreme moj otac je izgradio drugu porodicu, sa drugom ženom. Bez obzira na to što mi imamo divan odnos, nismo na taj način prisni i bliski, tako da nikada nisam bila njegov prioritet da mi na neki način pomogne ili da me savetuje - rekla je ona.

