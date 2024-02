LJubinka je gostovala u emisiji "Treća smena" i to njeno gostovanje je prilično odjeknulo. Tokom emisije, voditeljka Una Senić pitala je glumicu šta misli o neravnopravnosti žena u odnosu na muškarce u svakodnevnom životu i kako se bori sa tim.

- Ja ne prepoznajem žensku neravnopravnost jer prosto ne verujem u feminizam. Feminizam danas u Srbiji, pa i u Evropi apsolutno ne postoji. Žene postižu iste rezultate kao i muškarci. Ne volim da nipodaštavam muškarce nauštrb žena koje su kao ugrožene jer muškarci mnogo toga rade za nas, ljudi koji zidaju zgrade, popravljaju automobile, mi to ne možemo - rekla je Klarićeva.

Na to se nadovezala voditeljka rekavši da se ne slaže jer veruje da žene takođe mogu to sve. Ujedno je pitala gošću veruje li da žene u Srbiji imaju iste šanse kao muškarci. Foto: N. Skenderija

- Apsolutno. Što si više obrazovan, domišljat, ti ćeš apsolutno dobiti priliku kao i svaki muškarac. Prošlo je to vreme kad su žene bile ugnjetavane, terane da sede kod kuće, da se bave decom, da nemaju pravo glasa. Mislim da su žene danas nauštrb tog feminizma postale mnogo agresivnije od muškaraca. Današnji feminizam se svodi na to – hajde da preziremo muškarce. Feminizam je sada zaista važan u zemljama gde žene nemaju pravo glasa, nemaju pravo da otkriju svoja lica. A u Srbiji danas feminizam apsolutno ne znači ništa - kazala je LJubinka za Insajder televiziju.

Na to je Una Senić kazala da Beograd nije Srbija i da žene u unutrašnjosti ne žive kao, recimo, njih dve, da feminizam ima svoju snagu i da moramo da se borimo za druge žene.

- Kako da pomognemo ženama u unutrašnjosti ako one ne žele da pomognu same sebi - kazala je na to LJubinka.

"U Srbiji danas feminizam ne znači ništa." Šokirana sam ovom izjavom. — Njanjata (@TMerdovic) February 1, 2024

- Tako što ćemo im davati primer, pričati, osnaživati ih u svemu, osvešćivati - odgovorila je Una.

Međutim, LJubinka je ubeđena da se žena koja decenijama živi na jedan način ne može promeniti razgovorom.

Ljubinka Klarić odsečena od realnosti, o empatiji i da ne govorimo. — Lana od A do Š (@Lanakaotakva) February 1, 2024

- Postoji gomila primera, emisija, internet je dostupan svima. Tvoj je izbor da li ćeš da ćutiš i trpiš ili ćeš da pustiš glas i kažeš – mene ovaj čovek bije. Za to postoje institucije. A ako one ne rade svoj posao, tu su mediji. Niko nije ugrožen u smislu – ti si žena, nego to je tvoj izbor - kazala je LJubinka.

Sve te njene reči izazavale su brojne kritike.

"U Srbiji danas feminizam ne znači ništa - Šokirana sam ovom izjavom", "Privilegovana i zaštićena ceo život, bez motiva da sagleda neke druge žene oko sebe i neke druge živote", "LJubinka Klarić odsečena od realnosti, o empatiji i da ne govorimo", bili su samo neki od komentara koji su osvanuli na društvenoj mreži Iks (nekadašnji Tviter).

BONUS VIDEO: