Posle toga se pojavio u serijama "Jelena" i "Totalno novi talas", a već godinama je prisutan na našoj muzičkoj sceni.

Vukašin Marković je frontmen grupe "Irie FM", koju je osnovao davne 2001. godine u Beogradu, a u istoj peva, piše tekstove i svira trombon.

Pamtimo ga kao dečačića kratke kose, ali on sada izgleda potpuno drugačije. Ima duge braon talase i gustu bradu, a nežnijem polu se dopada i u ovom rok fazonu. Foto: Jutjub printskrin/ Holivud Movies

Pre nekoliko godina izazvao je burne reakcije u javnosti kada se u spotu pojavio potpuno nag.

Koliko je drugačiji od većine, govori i činjenica da poseduje splav na kojem živi.

O učešću u "Porodičnom blagu" uvek je govorio sa zadovoljstvom.

- Nikada se nisam pokajao što sam to radio, evo reprizira se već desetu godinu zaredom. Sve to je ljudima ostalo urezano u sećanje - rekao je on jednom prilikom za "Prvu". Foto: Anđela Stevanović

Vukašin se drži podalje od medija, posvećen je svojoj grupi, a tokom jednog intervjua za "Hello", govoreći o svojoj strasti prema motorima, otkrio je jedan dotad javnosti nepoznat detalj o svom odrastanju i porodici, koji mu je potpuno promenio život.

- Još kao mali sam maštao o motoru, ali se otac tome protivio. Imao je nekoliko teških saobraćajnih nesreća, a posle jedne je ostao invalid. Zato mi nije dozvoljavao da nabavim motor. Tek kasnije, sa 24-25, kada sam se odvojio od kuće, moj prvi akt samostalnosti je bila kupovina motora. Imao sam svest o svemu, i, evo, već osam godina odgovorno vozim i uživam - skrenuo je odmah priču na drugu temu Marković, ne želeći da otkriva previše.

