Kako je i sama otkrila, njen talenat je bio odmah primećen na Akademiji, ali ipak, doživela je trenutak zbog kojeg joj je bilo teško da nastavi karijeru.

- Ja sam upala na Akademiju sa 18 godina tako da sam ja glumica preko 60 godina - počela je priču Eva.

Ipak, uprkos njenom talentu, na početku karijere često su je odbijali. Foto: ATA images

- Poljski reditelj Vajda, došao je u Srbiju da radi film 'Sibirska lejdi Magbet' i odmah je podelio uloge LJubi Tadiću, Oliveri Marković... Međutim trebalo im je i neko mlađe lice, a tadašnju umetnički direktor Boba Selenić odmah je predložio mene, jer je smatrao da sam ja čudo od talenta - dodala je ona.

- Čovek me je pogledao i pljunuo 'Pu, sklonite mi ovu ženu odavde'. On je to rekao preda mnom. Nije me ni pustio na kasting, a bio je planetarno poznat i pljunuo me je- rekla je ona.

Foto: V. Danilov

Međutim, sudbina je umešala prste.

- 2005. na festivalu na Paliću dobijem njegovu nagradu! On nije došao jer je bio bolestan. Ali Bog se setio da kaže da smo Vajda i ja jednako važni za filmsku kulturu - ispričala je ona za Grand.

