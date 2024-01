Bilo da to znači spletkarenje kako bi dobili ono što žele ili nagovaranje drugih da obave njihov prljavi posao, neki pojedinci nisu zadovoljni ako ne postignu svoje. Ovo manipulativno ponašanje utiče na njihove odnose sa svima, od porodice i prijatelja preko romantičnih partnera do kolega s posla. Ako ste se pitali kako se mogu igrati sa vašim emocijama i motati vas oko prsta, odgovor se možda nalazi u njihovom horoskopu, piše Best Lajf.

Vaga

Budući da su Vage vešte u održavanju ravnoteže, one znaju kako da upotrijebe 'pravu kombinaciju dobra i zla kako bi bile sigurne da će dobiti šta god žele', kaže astrolog Maria Hejs. Pokušaće da se ponašaju bezazleno, ali ljudi koji ih dobro poznaju shvatiće. 'Oni koriste svoj nežni šarm kako bi druge taktično usmerili na pravi put', dodaje Tara Benet, astrolog i duhovni trener.

Jarac

Jarci tačno znaju šta im je potrebno za uspeh. Često ih vode isključivo njihove ambicije i ne smeta im da manipulišu drugima kako bi došli do vrha. 'Oni su tip manipulatora koji vas tera da mislite da je bila vaša ideja da učinite sve što oni žele', kaže astrolog Stina Garbis. Foto: Profimedia

Devica

Dok su Device poznate kao nežne i darežljive osobe, ispod njihove ljubazne ličnosti krije se osoba koja drugima želi da nametne svoja uverenja. 'NJihova manipulacija naginje prema pasivno-agresivnoj strani', kaže Hejs. Verovatno ćete uočiti kako daju usputne komentare, prikrivene pretnje ili glume žrtvu kako bi dobili ono što žele. Hejs takođe napominje da nije uvek lako reći manipulišu li ili ne. 'Ovaj znak zna dobro da skriva ​​tajne, pa je još teže saznati njihove motive', kaže ona.

Lav

Lavovima nije strano da dobiju ono što žele, što Garbis pripisuje činjenici da im niko ne može reći ne. 'Oni imaju tendenciju da napadaju ako ne postignu ono što žele, a ovaj znak je najbolji u tome da vas okrivi', kaže ona. Takođe možete očekivati ​​da ciljaju na vaše samopouzdanje. 'Ako imate talent koji se nadmeće sa Lavom, oni će vam dopustiti da prvi zablistate, a potom će stupiti na pozornicu u nastojanju da vas nadmaše—i to često čine', kaže astrolog Ryan Markuar, 'Može prigušiti vaše vlastito svetlo i naterati vas da poželite da odustanete od nečega što volite da radite jer se više ne osećate vrednim toga'.

Blizanci

Blizanci će prvi okriviti nekog drugog kako bi mogli da izbegnu metak. 'S Merkurom kao njihovim vladarom, oni su pametni i mogu da šarmiraju koga požele', kaže astrolog Žil Loftis, 'Oni imaju mnogo ideja i mnogo želja i mogu da smišljaju razne planove kako bi dobili ono što žele'. I može biti brutalno za svakoga ko im se nađe na putu. 'Izdaja im nije ispod časti; na kraju krajeva, oni su znak sa više strana', kaže Hejs, 'To dovodi do toga da njihova žrtva prihvati svoju sudbinu, a Blizanci nastavljaju sa svojim životom kao da se ništa nije dogodilo osobi koju su viktimizirali za vlastitu korist'.

Škorpija

Nije iznenađujuće da je Škorpija najmanipulativniji horoskopski znak. Benet ističe da svačije vuku konce, a da oni to ne primete: 'Vešti su u čitanju ljudi i situacija, što uvek iskoriste u svoju korist'. Škorpijama takođe nije problem da iskoriste tuđe slabosti protiv njih. 'Poznato je da su Škorpije vrlo uverljivi kada govore, terajući drugu stranu da veruje da su pogrešili čak i ako nisu učinili baš ništa', kaže Hejs. To ih čini jednim od najopasnijih znakova.

