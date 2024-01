Popularna loto-devojka u 23 godine je u vezi sa grčkim preduzetnikom Simeonom, a od toga šest godina u braku. U intervjuu za Jutarnji.hr, Suzana je objasnila koliko je njoj i njenom suprugu teško da održavaju brak na daljinu, s obzirom na to da on živi u Grčkoj, a Suzana u Srbiji.

- Mislim da je to u ovim godinama jako dobro. Moj suprug je imao nade, koje su odmah nestale, da ću ja kada se udam preseliti kod njega u Grčku. To kod nas jednostavno ne bi funkcionisalo, upravo zato što sam ja tada još imala svoj posao. On je jedan izuzetno zaposlen čovek koji radi od jutra do večeri i koji je uvek na putu. Šta bih ja onde radila? Sedela na bazenu i čekala ga da se vrati? To jednostavno nisam ja, a i on je toga svestan. Svakako, da on i ja nemamo slične navike sigurno ne bismo bili zajedno toliko dugo. Mi se vidimo jako često, a avionske kompanije vrlo dobro profitiraju od našeg braka. Nas dvoje smo vam jednom nedeljno zajedno. Što je zapravo sasvim u redu, a sve zavisi od naših obaveza. On ima svoju decu, ostvario se i u ulozi dede - ja jesam majka, ali još nisam baka. Takav odnos na daljinu ne bi funkcionisao u mladosti, ali u ovim godinama je zbilja dobro zato što naš razum nadjačava osećanja.

Suzana je otkrila i da Simeon ne govori srpski. Foto: ATA images

- Mi vam razgovaramo na engleskom jeziku, još uvek nije naučio moj, ali kada govorim na srpskom – onda zna da sam ljuta. Kada se posvađamo, a to traje jako kratko – ja vičem na srpskom, a on na grčkom jeziku. Jednom prilikom sam mu rekla da je dobro dok se svađamo zato što to znači da u našoj vezi ima strasti - ispričala je Suzana i otkrila kako ona i njen suprug provode zajedničko vreme.

- Volimo zajedno da putujemo, a ja najiskrenije volim da ga pratim na poslovnim putovanjima. On dok radi i sastanči, ja uživam. Uvek dobijem svog vodiča, auto i obilazim ono što mi je zanimljivo.

Suzana ističe da Simeonu nikada nije proveravala mobilni telefon. Foto: V. Danilov

- Ja vam zaista nisam ljubomorna žena. Nikada mu nisam proveravala telefon i smatram da bi to bilo ispod moje časti. Pratiti, proveravati i čačkati po tuđim telefonima umanjuje vrednost onoga ko to radi.

- Upoznala sam ga preko zajedničkih prijatelja koji su me naterali da dođem u restoran. Rekli su mi kako sama ne mogu da pronađem pravog muškarca te da će oni uzeti stvari u svoje ruke. Organizovali su večeru za dvadesetak ljudi kako mi ne bi bilo neugodno i da ne bude očito da je to upoznavanje nas dvoje. Tu su bila dva Grka, ali meni se iskreno ni jedan nije toliko svidio. Kada je reč o ljubavi na prvi pogled, Simeon se odmah zaljubio u mene, a ja u njega baš i ne. Trebalo je da ga proverim, da vidim ko je i čime se bavi te da se uverim da je jedan kavaljer i civilizovan čovek. Na kraju sam popustila emocijama i zaljubila se. Uvek mi je delio komplimente kako sam lepa, obasipao cvećem, to doduše i danas radi. On mi je pružio drugačiji tretman, nego sam to imala ovde na Balkanu, odnosno u Srbiji.

Suzana je svojevremeno za medije priznala i da je potpisala i predbračni ugovor, a sada je pojasnila i razloge. Foto: V. Danilov

- Potpisala sam ga i to na svoju inicijativu. Tako sam želela da zaštitim našu decu, naše ćerke… Hteli mi to ili ne, novac je uvek problem. Zašto bi, na primer, njegove ćerke mislile, s obzirom na to da je on boljeg imovinskog statusa od mene - da ću ja biti ta koja će im nešto oduzeti. Ja u životu imam sve što mi treba, tako da sam ja inicirala prvo da potpišemo predbračni ugovor, a tek onda da se venčamo. Ispostavilo se da sam veoma pametna žena…

Prema Suzaninim rečima, Simeon se izvrsno slaže sa njenim ćerkama Teodorom i Natalijom.

- Izvrsno se svi slažu, a on je u velikoj meri uticao na njihovo vaspitanje. Uvek je imao dragocene savete, vodio nas sve zajedno na ljetovanja, kampovranja… Ne mogu reći da su u njemu videle figuru oca, zato što je njihov otac živ, već su u njemu imale jednu mušku figuru uz mene koja im je sigurno nedostajala.

BONUS VIDEO: