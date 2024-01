Amanda Dejvis, glumica poznata po ulozi tinejdžerske verzije lika svoje majke Erike Slezak, Viktorije 'Viki' Lord, u sapunici "One Life to Live", preminula je u 42. godini života. Ova vest je potresla mnoge obožavaoce širom sveta, a posebno one koji su pratili njen rad u popularnoj ABC sapunici.

Glumica Amanda Dejvis je ćerka slavne glumice (77) Erike Slezak, koja je tokom svoje karijere osvojila Emi. Mlada Amanda je nasledila talenat svoje majke i ostvarila zapaženu ulogu u sapunici "One Life to Live", osvajajući simpatije publike svojim izvanrednim glumačkim umećem, po kom će ostati upamćena.

Prema rečima njene majke, Amanda je preminula "veoma iznenada" u ponedeljak, a uzrok smrti još uvek nije otkriven. Ova misteriozna okolnost dodatno je uzdrmala javnost i ostavila mnoga pitanja bez odgovora.

Amanda Dejvis će ostati upamćena po svojoj ulozi u "One Life to Live" i po svom izuzetnom talentu koji je obeležio njenu prekratku karijeru. NJeni fanovi i kolege će je pamtiti kao mladu glumicu sa velikim potencijalom i neizmernim doprinosom svetu zabave.

Smrt Amanda Dejvis je izazvala tugu i šok širom sveta, ostavljajući prazninu u svetu glume. NJeni talent, nasleđen od majke Erike Slezak, ostaje kao njeno nasleđe, a njena uloga u "One Life to Live" će ostati kao deo televizijske istorije.

