Tada je priznao da je Toma vozio automobil iako nije imao vozačku dozvolu.

- Vozio je automobil, ali nikada nije položio. Smatrao je da mu ne treba dozvola ako zna da vozi. Tad je bilo završeno da mi položimo, ja prvi vozio, došao red na njega, a on kaže ‘Poligoni, krompiri’. Umesto da ode na poligon, on je video jednu kafanu, ušao u jednosmernu ulicu sa komšijom i rekao mu da idu da popiju - ispričao je Kalezić jednom prilikom.

Naravno, tu nije kraj njihovim anegdotama koje su obeležile višedecenijsko prijateljstvo. Kalezić se prisetio kako je Toma izbegao smrt za dlaku kada ga je udario trolejbus. Foto: Aleksa Stanković/V. Danilov

- U tri sata ujutro me jednom zove idemo u kazino u Pančevo da odigramo zadnja tri bacanja na ruletu pre zatvaranja. Kažem da ne mogu i da me pusti da spavam i on ode. Posle sat vremana me budi rođak, isto Kalezić, načelnik na Hirurškoj klinici, kaže, dođi po ovog tvog, zakrpili smo ga. Ja dođem, njemu noga u gipsu, glava zamotana. Pre toga ga Goca ofarbala u crno, samo mu je nos štrčao. On me tada kao napao: "Vidiš, šta si mi uradio, je l' vidiš." Kažem mu da nisam kriv što je prošao kroz crveno kod Londona i trolejbus ga udario. Srećom, imao je jak auto, pa je preživeo. Kad je sve to prošlo, rekao mi da mu iz njegovog gepeka donesem pivo. Siđem dole, uzmem gajbu u prvoj prodavnici, sakrijem mu pod krevet u bolnici. Kad je izašao nakon nekog vremena, zove me kući, tad me napao zašto nisam uzeo iz slupanog auta pivo nego mu poturio drugo pivo.

Toma nije imao meru kada je kockanje u pitanju.

- Tek kad se Toma razboleo, pokušao sam da utičem na njega. Tad je bio već uslov da se odrekne alkohola, pred samu operaciju, tad sam pokušao, ali sam znao da je nemoguće, pa sam odustao. Evo, na primer, govorio sam mu 100 puta: "Gagi, ajmo kući iz kazina, dosta je", ma on me ne čuje. Nije ni pomišljao da prekine igru. Ja ga tako satima čekam dok igra karte. Dok se ne padne u nesvest, on ne staje. Za njega nije bilo kraja.

Nikad nije hteo da se vozi autobusom na turneje, nije hteo da se meša s kolegama

- Uvek sam vozio Tomu autom i Kemala, nismo autobusom išli s kolegama, već odvojeno. Toma je tako hteo. LJudi su tad sa šapatom govorili kad dođemo negde na nastup: "Evo ga Toma." Takvo je bilo vreme i ljudi, poštovalo se sve - rekao je Kalezić pre par godina.

