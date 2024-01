- Takve uloge bih uvek odbio. Jednom prilikom me je pozvao producent Nele Garić i ponudio mi je da budem u seriji "Lud, zbunjen, normalan". Bilo mi je interesantno, a i honorar je bio dobar, tako da sam se unapred radovao saradnji. Međutim, kada su me pozvali iz Sarajeva, rekli su mi da bi voleli da igram Leskovčanina homoseksualca - istakao je prvo.

- Ja sebe nisam mogao da povežem sa tom ulogom, a činilo mi se i kao neprijateljski čin prema mojoj domovini, tako da nisam prihvatio ponudu. Verovatno bi većina tu ulogu prihvatila zbog visokog honorara, ali ja imam svoje principe - rekao je Predrag.

Prisetio se tad i svog prijatelja, kuma i kolege, pokojnog Bogoljuba Mitića Đoše. Foto: V. Danilov

- Ja sam Đošu venčao i krstio njegovu decu Nataliju i Olgu. Nije me slušao, a blagovremeno sam apelovao da se mane alkohola i estrade. Sećam se da kada smo počeli da se bavimo ovim poslom, on je imao 99, a kada je umro 160 kilograma. Taj podatak govori kojim načinom života je živeo... - rekao je Smiljković.

- Pošto je imao tromb, lekari su ga upozoravali, ali on nije slušao ni njih. Mi smo se zbog toga jedno vreme i malo udaljili jer moje pravilo je da, kada se radi, alkohola nema. Nije želeo da se vrati na pravi put - dodao je glumac.

Foto: reprint TV Novosti

Predraga i danas ljudi na ulici oslovljavaju imenom lika iz serije, što mu nimalo ne smeta.

- Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. LJudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: "Ma, odakle se mi znamo?", a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju… - rekao je jednom prilikom kroz smeh Predrag Smiljković.

BONUS VIDEO: