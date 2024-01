Nakon što je Vrhovni sud ukinuo odluku Županijskog suda o zajedničkom starateljstvu Severine Vučković i Milana Popovića nad sinom Aleksandrom, danas je ovu odluku suda prokomentarisao i predsednik Hrvatske Zoran Milanović.

- Devet godina to traje, taj dečak je verovatno sede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gde su tu sudovi? Kome to prebaciti? Predsedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može”, rekao je Zoran Milanović za "Dnevnik.hr" o slučaju Severine i Milana Popovića. Foto: ATA images, Profimedia

Nakon ove njegove izjave Severina Vučković se obratila Milanoviću na svom Instagram profilu.

- Poštovani Predsedniče, nije 9 godina, 11 godina to traje. Hvala što ste shvatili da se ne radi o meni, nego o mom detetu. I da je to poigravanje sistema s jednim detetom više od decenije - bezosećajno. Oduzima mu se pravo na bezbrižno detinjstvo i pravo na dom. I na kraju, hvala na brizi, nema dete još sedih. I nije poludeo! Ali i Vi predsedniče morate da shvatite da je upravo predsednik vrhovnog suda ovo vratio ponovo na prvu instancu… I šta ćemo sad? Kažu, pravda uvek pobedi na kraju, a bilo bi bolje da je pobedila na početku - napisala je Severina.

BONUS VIDEO: