Poznata glumica Ivana Jovanović (41) zabeležila je nekoliko zapaženih uloga u srpskim filmovima i serijama

Najviše simpatija pobrala je kao Neda u "Grehu njene majke", seriji Zdravka Šotre koja je emitovana krajem 2009. i početkom 2010. godine.

Ipak, nakon što je sve osvojila ulogom Nede, ona je iznenada nestala sa scene, da bismo posle izvesnog vremena saznali da je izgradila život na drugoj strani Atlantskog okeana.

Ivana, već neko vreme živi u Americi, gde se ne bavi glumom, a poslednje što je poznato medijima o njenoj karijeri jeste da se zaposlila kao kreativni menadžer u jednom restoranu.

Ona je tokom života u Srbiji retko davala u intervjue, a u jednom od njih osvrnula se na rođenje svog sina Viktora. Ovaj predivan trenutak obeležila je i teška trauma kroz koju je Ivana prošla jer je, kako je ispričala, povređena na porođaju.

- Nakon porođaja, lekari su mi rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma. Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena. Nisam ni znala za to sve dok nije prošlo dejstvo anestezije - ispričala je glumica za "Story" pre nekoliko godina. Foto: V. Danilov

Kako je objasnila, oporavak je trajao dugo, ali je ona zadržala optimizam. Međutim, tada je istakla da nije spremna za još jednu trudnoću, budući da je na porođaju doživela takvu povredu.

- Tih meseci trpela sam neverovatne bolove i moguće je da je i to razlog zbog kojeg više ne želim da rađam jer sam prošla kroz neverovatnu situaciju - rekla je Ivana.

Ona sa sinom Viktorom trenutno živi u Los Anđelesu, a svoj život opisuje bajkovito.

- Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temam koje me inspirišu. Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam - izjavila je pre nekoliko godina za "Gloriju".

Foto: Tanjug/Nenad Negovanović

Kako je istakla, jutra joj počinju na predivan način, uz uživanje u moru, a neretko sreće i svetski poznate lepotice.

- Budim se, krećem na plažu da se bućnem pre posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, DŽenifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih videla i verujte mi da su Srpkinje mnogo lepše - istakla je ona tada.