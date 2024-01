Reč je o lančanom sudaru i ženi koja je šetala po ulici u trenutku kada su prolazili automobili.Đorđe je naišao iza jedne krivine i tako se sudario sa ostalim učesnicima. Članu žirija "Zvezda Granda" je urađen i alko test i ustanovljeno je da nije bio pijan. Čuveni pevač će ostati u hpotelu sve dok se istraga ne završi.

Roker oseća grižu savesti i želi da upozna porodicu stradale žene.

- Đorđe i dalje ne može da dođe k sebi zbog svega što se dogodilo. On samo ponavlja da mu je jako žao zbog svega i da u životu nije psa zgazio. Rekao je da će svaku odluku suda prihvatiti i da samo želi da se ova agonija završi. Ima potrebu da se vidi sa porodicom nesrećne žene i da im lično kaže da mu je krivo. To više nije isti čovek. On, koji je uvek nasmejan, vedar i veseo, sada je utučen i totalno se promenio.Ne beži do odgovorornosti, ali više od svega želi da upozna i da se sretne sa porodicom preminule žene - priča izvor..

David se posle nesreće oglasio oi ispričao šta se dogodilo.

- Bio sam sam u kolima. Vadili su mi urin i krv da vide da li imam neke supstance, alkohol. Naravno, nisam imao, to su ustanovili odmah. Nakon toga su me odveli kod javnog tužioca, koji je istakao da u ovom slučaju nemam nikakvu krivicu. Krivac je navodno devojka koja je vozila i koja je navodno u autu bila sa majkom, koja je i nastradala. Moram da budem ovde. Očekuje me još jedna izjava i, kako mi je rečeno iz tužilaštva, neću biti u pritvoru jer ne snosim krivicu. Imao sam lakši lom, sad se to smirilo. Nikad u životu nisam psa zgazio, a kamoli ovo. Još sam u blagom šoku, to je pakao. Imam dva šava na levoj ruci zbog posekotina od šoferke, koja je pukla. Hvala dragom Bogu da sam imao jak automobil, jer da nisam, ko zna šta bi se dogodilo - istakao je Đorđe za "Grand".

