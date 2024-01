Osim bogatstva koje poseduje, Bojanić je poznat i po burnim ljubavnom životu, spekulacijama zbog kojih su mediji uvek imali razlog da pišu. Tako je na svetlost dana izašla spekulacija da je preoteo suprugu svom bratu. Mnogi veruju da je reč o Branki, koja je od njega mlađa 24. godine.

Miloš je bio primoran dda ostavi ženu koja će mu roditi decu, navodno Branku. Porodična drama prozrokovala je brojne tenzije među članovima iste. Pevač Sinan Sakić javno progovorio o ovoj temi, otkrivajući detalje o Bojanićevoj prošlosti. Foto: N. Fifić, V. Danilov

- Još je pokoni Sinan Sakić otkrio kako je Bojanić svom rođaku preoteo ženu, odnosno bratu od ujaka, Zbog svega su ga pljuvali i mrzili, ma niko nije hteo da priča s njim, ni njegovi roditelji. Nije dugo bio s njom, oko devet meseci, jer nije mogao da izdrži pritisak, svi su se okrenuli protiv njega. Sinan je to javno pričao, a Miloš je navodno pretio tužbom, ali ga nikada nije tužio jer je znao da Sinan može sve da dokaže. On i dan-danas ne priča s tim bratom. Taj mučenik kome je skinuo ženu jedne noći se napio pa je s pištoljem krenuo da ubije Miloša. Srećom pa je njegova majka to javila Bojanićima koji su odmah pozvali policiju. Da ga policija nije sačekala ispred kuće, Miloša danas ne bi bilo - rekao je svojevremeno izvor iz Novog Sada za "Star".

- Miloš je imao mnogo žena pre mene, a ja nisam ta koju je preoteo. Nek je Sinanu laka zemlja, on je aludirao na Miloševog rođaka koji živi u Luganu. On je jedan gospodin koji je mnogo pomogao Sinanu u karijeri. Te priče koje se sada vrte desile su se pre 20-30 godina i nema smisla da se ja petljam u to - rekla je Branka tada.

