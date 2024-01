Koliko su omiljena namirnica za pripremu doručka svedoči i velika pompa koju je napravi fitnes trener pre nekoliko meseci kada je pojeo 300 jaja za 10 dana.

Iako svi kažu da se jednostavno spremaju, mnogi prave velike greške, posebno prilikom prženja jaja. Verovatno i vi to činite, makar ponekad, pa ne bi bilo loše da poslušate savete svetskih majstora kuhinje kako bi vaš omiljen doručak uvek izgledao savršeno i imao besprekoran ukus.

1. Ne koristite jaja na sobnoj temperaturi

Pre nego što krenete da ih pripremate, pustite jaja da odstoje van frižidera i dostignu sobnu temperaturu kako bi osigurali da ne ispare prilikom prženja. Hladnom jajetu može biti potrebno više vremena da se temeljno ispeče. To je zato što se belance bori da napusti svoju tečnu fazu, što bi moglo dovesti do prekuvavanja žumanca, a onda ne možete da umačete hleb. Uz to, ako stavite malo vode u tiganj dok pravite jaja „na oko“, a zatim stavite poklopac na tiganj, to će omogućiti da se vrhovi kuvaju, a da žumance ostane tečno.

2. Razbijate jaja na ili u posudi za mešanje

Svi su, bar nekoliko puta, razbili jaja na obodu ili u samoj posudi za mešanje. I mnogo puta su jaja ispala sasvim dobra. Ipak, ovo je greška za koju verovatno niste ni znali da pravite – niste eliminisali svaku šansu da bakterije dođu do posude. Ovaj postupak takođe dovodi do toga da fragmenti ljuske jajeta upadnu u činiju. Osim toga, razbijanjem jaja na ovaj može strada žumance – razlije se.

3. Ne vodite računa o temperaturi

Ne kuvajte jaja na previsokoj temperaturi jer bi to moglo dovesti da belanca budu brže gotova od žumanca. Kada voda proključa, smanjite vatru, a to isto učinite i prilikom pripremanja kajgane, da se ne sasuši. Foto: Profimedia

4. Uvek prepržite jaja

Ako pržite jaja toliko da budete sigurni da su skroz gotova, mogli biste da ih prepržite, što dovodi do suve i beživotne teksture koja svako dobro jaje pretvara u loše. Jaja zato skinite sa vatre kada su nedovoljno pečena – ona će nastaviti da se peku sa preostalom toplotom. Dok pređu put od tiganja do tanjira, od stola do usta, trebalo bi da budu potpuno pečena – ali ne prepečena i suva. Dobićete savršeno mekana jaja koja imaju ukus kao da ih je spremio vrhunski kuvar.

5. Ne mutite dovoljno kajganu

Ključno je da ih potpuno umutite u činiji pre nego što ih sipate u tiganj jer proces mućenja stvara vazduh, što dovodi do pahuljastih jaja – jaja iz snova. Zapamtite samo da morate da ih skinete sa šporeta pre nego što budu u potpunosti gotova, jer će nastaviti da se peku.

6. Ne koristite tiganj koji se ne lepi

Ako pržite jaja, izbor je jednostavan – tiganj je najbolja opcija. Ako se jaje zalepi za tiganj, onda se može lako razliti. Iako tiganj protiv lepljenja možda nije idealan za pečenje, omogućava da lako klize po površini i ostanu cela. Pravilno pržena jaja moraju da izađu u komadu iz tiganja, a tiganji sa neprijanjajućim slojem im daju najbolju šansu da postignu ovaj podvig. Iako možda nećete koristiti nelepljivu tiganj za sve svoje kulinarske poduhvate, oni su poželjni kada su u pitanju jaja. Drugi materijali, kao što su nerđajući čelik ili liveno gvožđe, mogu da dovedu do lepljenja. Foto: Jutjub printskrin/Jednostavno Ukusno

7. Ne koristite dovoljno ulja

Znamo šta mislite: Ako tiganj sa neprijanjajućim slojem čini da se jaja ne lepe za njega, zašto bi onda bilo važno koliko se ulja koristi, pogotovo što se masnoće povezuju sa nezdravom ishranom. Profesionalni kuvari ipak preporučuju da sipate ulje onoliko koliko stavljate u običan tiganj jer će jaja biti ukusnija. Oni takođe koriste puter koji pliva u tiganju i bi prska na jaja, pružajući im dozu dodatnog šmeka.

8. Razbijate jaja direktno u vodu, supu ili neko drugo jelo

Kad pravite poširana jaja, ovo može da dovede do odvajanja žumanca, a belance može da postane vodenasto. Ona tada gube na ukusu, ne izgledaju lepo. Zato prvo razbijte jaje u malu činiju i pre nego što ga stavite u vodu (kad proključa), ili hoćete da dodate supi ili nekom jelu, napravite kašikom mali vrtlog u šerpi. Izgledaće savršeno, kao iz najboljeg restorana.

9. Uklanjate ljuske tvrdo kuvanih jaja odmah nakon kuvanja

Tvrdo kuvana jaja nastavljaju da se kuvaju unutar ljuske, pa je važno da ih stavite u ledenu vodu čim ih skinete sa šporeta. Ova metoda bi takođe trebalo da olakša ljuštenje jaja, a i nećete ispeći prste. Iako postoji mnogo debata o tome koliko dugo treba čekati pre nego što ogulite tvrdo kuvano jaje, stavljanje u ledenu vodu je najbolji put jer osigurava da se ne nastavi kuvanje u ljusci. Foto: Profimedia

10. Začinite kajganu u pogrešno vreme

Neke domaćice veruju da je dodavanje začina pre stavljanja jaja na šporet ispravan metod, dok druge misle da ne bi trebalo začiniti kajganu dok ne počne proces pečenja. Treće, pak, to rade tek kad su jaja gotova. U pravu su prve domaćice. Stavljanje začina dok mute jaja vodi do mekše kajgane. Začin ima više vremena da se spoji s jajima, stvarajući snažnije ukuse. Preporučuje se da ih posolite 15 minuta pre kuvanja. I ako nemate toliko vremena da sačekate, začinite kajganu pre nego što je stavite na šporet.

11. Dodajete mleko ili pavlaku za kuvanje u kajganu

To bi trebalo bi da učini jaja mekim, pahuljastim. Međutim, dodavanje ovih sastojaka može uništiti ukus jaja i promeniti im teksturu - biće tečna, a to nikako ne biste želeli. Da biste to sprečili, duže ih pripremate kako bi tečnost isparila, pa na kraju samo dobijete komad gume u tanjiru, a ne ukusno jaje.

