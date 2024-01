Glumac Srđan Žika Todorović je jedan od naših najcenjenijih glumaca. Svojim glumačkim bravurama i upečatljivim ulogama, učinio je da ga publika zauvek zavoli.

Glumac je poznat i po svom nadimku te mnogi kada izgovaraju njegovo ime izgovore i Srđan Žika Todorović.

Odakle mu taj nadimak, ispričao je jednom prilikom čuveni glumac.

– Nažalost, nemam nikakvu zanimljivu anegdotu kako sam dobio nadimak Žika. Prosto, ne sećam se. U prvom razredu osnovne škole, nije bio nijedan Žika u odeljenju. Tada su bila moderna imena Dejan, Zoran, Dragan... Žika je podsećalo na neku provinciju i bilo je, onako, smešno... –rekao je Srđan. Foto: A. Stanković

– Uvek je bio neki Žika. I valjda je to nama bilo smešno i pričali smo neke viceve "Žika pe*er", "Toza vampir", pa smo mi glumili te viceve, nismo ih samo pričali ja i jedan moj ortak. I onda sam tako ostao Žika pe*er, on je ostao Toza vampir. Ali u to vreme, tada druga reč je bila no, no, pa su ortaci skratili na Žika i bukvalno od prvog srednje mene zovu svi Žika – ispričao je glumac u emisiji "Amidži šou" i dodao da i njega supruga Ana zove upravo Žika.

