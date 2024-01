Kako je Rada Manojlović istakla, neke od koleginica sa estrade su joj čak predložile da rodi dete sa nekim dečkom sa kojim bi bila na jedno veče. Međutim, njoj se to kao predlog nije dopalo.

- Ja sam malo više romantična osoba. Često me savetuju druge koleginice da imam dete, pa makar i sa bilo kim. Neka to bude za jedno veče, iskoristi ga, samo da rodiš dete - govori Rada. Foto: ATA images

- Nikada to ne bih uradila i to nije dobar savet. Ni za mene, ni za to dete. Nisam tako zamislila. Želim da to bude iz ljubavi, kako bi i to dete bilo srećno. Da tako nešto uradim da bih samo rodila dete, nikada ne bih bila srećna - napominje Manojlovićeva koja bi u budućnosti volela da se ostvari kao majka.

- Volela bih da se pojavi taj neko i da tu nema priče. Da se dogodi dete, a posle ćemo da vidimo šta i kako - zaključuje Rada Manojlović u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

