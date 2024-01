Jelena otvoreno govori o vaspitnim metodama koje primenjuje kod sina Stefana i ćerke Tare.

Tako je jednom prilikom otkrila i zbog čega vezanog za decu je suprug Novak Đoković stalno kritikuje. Foto: Profimedia

- Moj sin najviše voli da slaže lego-kocke i sluša muziku, a sa ocem voli da igra tenis i gleda mečeve, što mami možda nije najomiljenije. Sa ćerkom volim da plešem, ona voli da se šminka, dok ja to ne volim. Ali moram da poštujem njenu slobodu izražavanja kroz takvu vrstu umetnosti. Imala sam situaciju sa suprugom gde je on kritikovao zašto joj ne zabranim šminkanje, pod argumentom da je ona još mala i da je učimo pogrešnim stvarima. Na to sam mu odgovorila da ona to želi i da ne mogu ništa da joj zabranim, već da joj samo pomognem da to radi bolje, prenosi Story.hr.

